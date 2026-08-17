Le gouvernement du Canada investit 32 millions de dollars dans les infrastructures de traversier de l'Est du Canada afin de soutenir la connectivité

SOURIS, PE, le 17 août 2026 /CNW/ -- Un Canada compétitif repose sur des liens de transport sécuritaires et fiables qui permettent la circulation des personnes et des marchandises d'un bout à l'autre du pays et vers les marchés étrangers. Dans l'Est du Canada, les services de traversier sont essentiels pour relier les communautés, renforcer les économies locales et favoriser le commerce interprovincial.

Le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon, a annoncé aujourd'hui que Transports Canada, avait attribué un contrat de 32 millions de dollars à Dexter Construction, une entreprise canadienne située à Bedford, en Nouvelle-Écosse, pour remplacer le pont de transfert mobile du terminal de traversier de Souris, à l'Île-du-Prince-Édouard. Le pont de transfert relie le traversier au terminal, permettant aux personnes et aux véhicules d'embarquer et de débarquer en toute sécurité. Le projet aidera à moderniser les infrastructures essentielles tout en créant des occasions d'emploi locales lors des phases de conception et de construction.

Le terminal de traversier de Souris permet de relier à longueur d'année l'Île-du-Prince-Édouard à Cap-aux-Meules, au Québec. Il s'agit du mode de transport principal vers les îles de la Madeleine, qui sont éloignées. Le traversier transporte tout type de marchandises, des produits de base aux médicaments, ainsi qu'environ 135 000 personnes et près de 59 000 véhicules par année.

Par l'entremise du Programme de contributions pour les services de traversier, le gouvernement du Canada continue à investir dans des infrastructures et des services essentiels qui renforcent la mobilité régionale, soutiennent les chaînes d'approvisionnement et permettent aux communautés de rester connectées. Grâce à des investissements comme celui-ci, la population canadienne peut continuer de bénéficier de liens de transport solides qui soutiennent la croissance économique au Canada atlantique et dans l'Est du Québec.

Citations

« Ce terminal de traversier est un lien essentiel pour la population résidente et les entreprises de la région, car il leur permet d'accéder à leurs communautés, à leurs lieux de travail et à leurs marchés. En remplaçant le pont de transfert, nous investissons dans les infrastructures nécessaires pour assurer la sécurité et la fiabilité de ce service pour les années à venir. Ce type d'investissement soutient la croissance économique dans l'Est du Canada, tout en contribuant à bâtir une économie plus solide et mieux intégrée. »

L'honorable Steven MacKinnon

Ministre des Transports et le leader du gouvernement à la Chambre des communes

« Les deux rampes de débarquement à Souris constituent un atout important pour la fiabilité du service essentiel de traversier. »

M. Emmanuel Aucoin

Directeur général de la CTMA

Faits en bref

Les travaux de conception du nouveau pont de transfert mobile commenceront immédiatement et la construction devrait débuter plus tard cette année. Le nouveau pont de transfert devrait être achevé d'ici l'été 2028.

Un pont de transfert fixe a été construit pour maintenir les opérations du traversier tout au long du projet et aider à assurer la continuité du service pendant les travaux de construction.

Une demande de propositions pour le nouveau pont de transfert mobile a été publiée en avril 2026. À l'issue d'un processus concurrentiel et d'une évaluation approfondie, le promoteur s'est vu attribuer le contrat en juillet 2026.

Par l'entremise du Programme de contributions pour les services de traversier, Transports Canada soutient trois services interprovinciaux de traversier essentiels à la mobilité régionale et à l'économie régionale au Canada atlantique et dans l'Est du Québec.

Les trois services de traversier dans l'Est du Canada, subventionnés par le gouvernement fédéral, rapportent environ 265 millions de dollars par année à l'économie canadienne.

Entre 2022-2023 et 2025-2026, les services de traversier dans l'Est du Canada ont transporté en moyenne environ 574 000 personnes, 216 000 véhicules à passagers et 19 500 véhicules commerciaux par année.

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SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources : Marie-Justine Torres, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Cabinet du ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, 613-327-5918, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]