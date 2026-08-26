Le Canada annonce du financement pour la création de logements destinés à des femmes et des enfants à Strathmore

STRATHMORE, AB, le 26 août 2026 /CNW/ -- Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays. Nous mettons l'accent sur l'aménagement de quartiers extraordinaires où les gens veulent vivre et où ils ont les moyens d'habiter.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral, la Province de l'Alberta et la True North Society ont annoncé un financement combiné de 32 millions de dollars pour aider à construire 36 logements sûrs à Strathmore. L'ensemble résidentiel comprendra des places d'hébergement et des logements abordables. Ce montant inclut 25,3 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du FLA;

Si la lutte contre la violence familiale et la prévention de celle-ci sont au cœur du projet, son objectif est plus large. Cet immeuble répondra à plusieurs besoins interreliés et servira l'ensemble de la collectivité. Son modèle de continuum de soins soutiendra les personnes au moyen de la prévention, d'une maison d'hébergement d'urgence, d'un soutien de deuxième étape et de logements abordables.

L'immeuble à usage mixte comprendra un espace commercial au rez-de-chaussée, ce qui contribuera à la durabilité à long terme de l'organisation. Il offrira aussi des espaces soigneusement conçus pour la guérison, la stabilité et l'établissement de liens, y compris des salles pour le counseling, une salle spirituelle, une salle sensorielle, une cuisine commune, des logements accessibles et des bureaux polyvalents.

Conçu pour mettre la collectivité à l'avant-plan, cet investissement servira Strathmore et les collectivités environnantes pendant des décennies.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Cet ensemble fournira plus qu'un simple logement. Il offrira de l'espoir, de l'apaisement et la possibilité de reconstruire une vie sans peur. Nous sommes fiers de nous associer à d'autres ordres de gouvernement et à des organismes communautaires pour créer des espaces où les personnes survivantes peuvent trouver la sécurité, la dignité et une voie vers un avenir meilleur. Chaque femme et chaque enfant mérite de se sentir en sécurité, et ces ensembles aident à concrétiser cette vision. » - Corey Hogan, secrétaire parlementaire et député fédéral de la circonscription de Calgary Confederation, au nom de l'honorable Gregor Roberston, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Un logement sûr, stable et abordable donne aux gens les bases nécessaires pour aller de l'avant. Grâce à notre partenariat avec la True North Society et le gouvernement fédéral, ce projet d'ensemble créera plus d'options de logement à Strathmore et aidera les familles et les personnes à bâtir un avenir avec plus de stabilité, de dignité et de liens. » - L'honorable Nathan Neudorf, ministre de l'Aide à la vie autonome et des Services sociaux et ministre responsable du Logement de l'Alberta

« Cet ensemble résidentiel appartient à notre collectivité. Merci à tous les partenaires, bénévoles, donateurs, gouvernements, résidents, membres du personnel et personnes survivantes qui nous ont aidés à atteindre ce jalon. Un logement stable et des services de soutien intégrés aident à réduire le risque de logement non sécuritaire ou d'itinérance et à créer des parcours vers l'autonomie et la guérison à long terme. Des solutions durables sont élaborées grâce à la collaboration et à un engagement commun à relever des défis complexes. » - Courtney Helfrich, directrice générale, True North Society

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. En mars 2026, le gouvernement du Canada avait engagé 15,83 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 61 700 logements et la réparation de plus de 174 700 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. Le financement fourni est le suivant : 25,3 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du FLA; 1,1 million de dollars de la Calgary Foundation; 3,5 millions de dollars de la Province de l'Alberta accompagnés d'un financement d'exploitation continu; 850 000 dollars de la True North Society et 1,25 million de dollars en investissement foncier.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), une société d'État fédérale, est le pilier du système canadien du logement. Depuis plus de 80 ans, la SCHL appuie le fonctionnement des marchés du logement partout au pays au moyen de solutions de financement du logement, y compris l'assurance prêt hypothécaire et la titrisation, tout en fournissant des données, des résultats de recherche et des renseignements sur le marché fiables et impartiaux pour éclairer la prise de décisions et l'élaboration de politiques. Grâce à sa présence d'un bout à l'autre du pays, à son expertise approfondie en matière d'économie et de financement du logement et à son point de vue de l'ensemble du système, la SCHL favorise un marché du logement plus stable et efficace qui soutient les ménages, les collectivités et l'économie en général.

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SOURCE Gouvernement du Canada

Personnes-ressources: Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]