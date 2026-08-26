Le gouvernement du Canada investit dans les entreprises innovantes en soutenant La Ruche

L'organisme de Québec obtient une aide financière de 700 000 $ de DEC.

QUÉBEC, le 26 août 2026 /CNW/ -- Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution non remboursable de 700 000 $ à La Ruche Solution de Financement. Cet appui de DEC lui permettra de mettre en place un fonds d'appariement en sociofinancement destiné à soutenir des projets innovants portés par des entreprises en démarrage.

La Ruche est un organisme à but non lucratif (OBNL) qui offre aux entrepreneurs et aux organisations du Québec une solution pour financer leur projet à l'aide de la population, appelé le financement participatif. L'OBNL permet ainsi l'émergence de projets porteurs pour l'économie, le rayonnement et la vitalité des régions du Québec. Le projet appuyé par DEC permettra à des entreprises innovantes, notamment à composante numérique, technologique ou écologique, d'obtenir du soutien en vertu du financement participatif offert par La Ruche et l'appui du gouvernement du Canada.

Grâce à l'apport de DEC, le fonds d'appariement versera une contribution correspondant à 100 % de l'objectif de la campagne de sociofinancement menée par des porteurs de projet sur la plateforme de La Ruche, jusqu'à concurrence de 50 000 $ par projet. Par exemple, une entreprise innovante qui réussit à atteindre son objectif de campagne de 20 000 $ obtenus auprès de la population obtiendrait 20 000 $ supplémentaires en vertu du fonds d'appariement soutenu par DEC.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« Accompagner les organisations et les régions dans leur transition vers une économie plus innovante, durable et inclusive est au cœur de la mission de notre gouvernement. En soutenant La Ruche, nous contribuons à la réalisation d'un projet qui facilitera l'accès au financement pour les entreprises innovantes en phase de démarrage à l'échelle du Québec. Cette initiative s'aligne directement avec une des priorités de DEC, soit d'investir stratégiquement dans la croissance et le développement des collectivités. L'expertise et le dynamisme de La Ruche renforcent la vitalité économique de la province, et je suis convaincue que les retombées de ce projet porteur se feront sentir bien au-delà du Québec. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« Depuis les dernières années, on parle beaucoup de la nécessité de bâtir une économie plus résiliente et plus indépendante, en misant sur les gens d'ici, leurs idées et leur savoir-faire. Mais encore faut-il leur donner les moyens d'agir. C'est exactement ce que permet ce soutien de DEC : offrir un véritable levier aux entreprises innovantes du Québec pour transformer une idée en projet concret, avec l'appui de la population. À La Ruche, nous croyons profondément que l'innovation prend toute sa force quand elle est portée collectivement. Ce fonds d'appariement nous aidera à propulser encore plus de projets porteurs, ici, chez nous. »

Frédéric Auger, président-directeur général, La Ruche

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est un partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

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SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]