Le gouvernement du Canada annonce que les travaux de modernisation de l'aéroport d'Inuvik (Mike Zubko) débuteront cet automne

INUVIK, NT, le 10 août 2026 /CNW/ -- Une infrastructure de transport solide et fiable est essentielle pour maintenir les liens entre les communautés du Nord, de l'Arctique et autochtones. C'est pourquoi le premier investissement réalisé dans le cadre du Fonds d'infrastructure pour l'Arctique (FIA) concernera l'aéroport d'Inuvik (Mike Zubko), qui constitue une artère vitale de l'économie locale, garantit l'accès aux biens et services essentiels, et renforce la présence du Canada dans le Nord.

Au nom de l'honorable Steven MacKinnon, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, accompagnée de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, a annoncé aujourd'hui de nouveaux investissements destinés à la modernisation de l'aéroport d'Inuvik (Mike Zubko).

À cette fin, le gouvernement du Canada versera jusqu'à 49,5 millions de dollars par l'entremise du FIA afin de mettre à niveau la piste et la route d'accès de l'aéroport d'Inuvik (Mike Zubko), en partenariat avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Les difficultés auxquelles sont confrontées les familles du Nord sont urgentes. C'est pourquoi le gouvernement du Canada travaille sans relâche avec ses partenaires pour veiller à ce que les projets d'infrastructures essentiels avancent rapidement, permettant ainsi aux communautés de bénéficier de ces améliorations, de réduire les coûts pour les familles et de renforcer l'économie canadienne.

Ce financement s'appuie sur l'investissement de 230 millions de dollars du ministère de la Défense nationale destiné à la prolongation et à la modernisation de la piste de l'aéroport, réaffirmé par le premier ministre Carney plus tôt cette année. Ensemble, ces investissements permettront de renforcer un élément essentiel d'une infrastructure à double usage, de réduire les coûts de transport pour les communautés du Nord, de créer de nouvelles possibilités pour les entreprises autochtones et nordiques, de contribuer à former la main-d'œuvre du Canada ainsi que d'accroître l'état de préparation opérationnelle du Canada dans l'Arctique.

Ces travaux de modernisation amélioreront la sécurité, la fiabilité et la capacité opérationnelle de l'aéroport grâce à l'aménagement d'une piste pavée continue et au remplacement de la route d'accès par une chaussée asphaltée, capable de supporter une circulation plus importante et des volumes de marchandises en hausse. Ensemble, ces améliorations feront de l'aéroport d'Inuvik (Mike Zubko) une plaque tournante logistique et de transport encore plus importante, stimulant la croissance économique et la prospérité, renforçant la compétitivité à long terme, améliorant la fiabilité des chaînes d'approvisionnement et permettant aux communautés du Nord de demeurer reliées toute l'année.

L'aéroport d'Inuvik (Mike Zubko) s'avère une plaque tournante régionale essentielle dans l'Arctique de l'Ouest. Il facilite le transport de passagers et de fret, les interventions d'urgence et le réapprovisionnement des communautés des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et d'ailleurs. Il sert également d'emplacement d'opérations avancé désigné pour l'Aviation royale canadienne et le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD).

En investissant dans des infrastructures modernes et résilientes, notamment grâce au financement annoncé récemment visant à améliorer les infrastructures de l'aviation dans la région du Sahtu, le gouvernement du Canada contribue à garantir que les aéroports du Nord continuent de répondre aux besoins des communautés nordiques, tout en faisant progresser les objectifs plus larges du Canada en matière de commerce, de défense et de sécurité dans l'Arctique. C'est ainsi que nous renforçons nos communautés et bâtissons un Canada plus fort et plus sûr.

Citations

« L'aéroport d'Inuvik joue un rôle essentiel pour les communautés de l'Arctique de l'Ouest et contribue aux priorités plus larges du Canada en matière de transport et de développement du Nord. Cet investissement renforcera la capacité de l'aéroport à desservir la région, à maintenir son état de préparation opérationnelle et à faire progresser les objectifs du Canada en matière de défense, de sécurité et de souveraineté dans le Nord. »

L'honorable Steven MacKinnon

Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« Les aéroports du Nord sont des portes d'entrée essentielles qui relient les communautés, favorisent le développement économique et renforcent la présence du Canada dans l'Arctique. Alors que l'activité est en plein essor dans le Nord, des investissements comme celui-ci sont indispensables pour garantir la mise en place d'infrastructures permettant de répondre à la demande croissante de façon sécuritaire et efficace. »

L'honorable Rebecca Alty

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Les collectivités du Nord comptent sur des infrastructures modernes et fiables pour assurer leur sécurité, leur connectivité et leur résilience à long terme. L'aéroport d'Inuvik est une plaque tournante essentielle qui appuie les interventions d'urgence, les opérations de lutte contre les feux de forêt, les évacuations médicales et l'acheminement de produits essentiels. Cet investissement renforcera la capacité du Canada à intervenir lorsque la situation l'exige, tout en améliorant la résilience, la sécurité et la prospérité à long terme des communautés du Nord. »

L'honorable Eleanor Olszewski

Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Des infrastructures aéroportuaires fiables sont essentielles pour assurer la connectivité des communautés du Nord et favoriser la croissance économique dans l'ensemble des Territoires du Nord-Ouest. Cet investissement dans la piste et la route d'accès de l'aéroport d'Inuvik renforcera la sécurité, consolidera les chaînes d'approvisionnement et facilitera la circulation des personnes et des marchandises, tout en réaffirmant le rôle d'Inuvik comme plaque tournante du transport et de la logistique dans le Nord. »

Vince McKay

Ministre de l'Infrastructure et ministre des Affaires municipales et communautaires Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

Faits en bref

Lancé dans le cadre du budget de 2025, le Fonds d'infrastructure pour l'Arctique, doté d'un milliard de dollars, permettra de renforcer la connectivité des transports toute l'année pour les communautés du Nord et de l'Arctique du Canada.

Le Fonds d'infrastructure pour l'Arctique appuie les infrastructures de transport à double usage qui répondent aux besoins des citoyens et citoyennes, des communautés et de défense dans les régions de l'Arctique et du Nord du Canada.

Le gouvernement du Canada s'engage à collaborer avec les groupes autochtones et à respecter son obligation de les consulter et, s'il y a lieu, de prendre des mesures d'adaptation, conformément à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 .

. À ce jour, sept sites ont été sélectionnés dans le cadre du programme de carrefours de soutien opérationnel du Nord (CSON). Les trois premiers sites - Iqaluit au Nunavut, ainsi qu'Inuvik et Yellowknife dans les Territoires du Nord-Ouest - ont été annoncés en mars 2025. Ces sites ont été identifiés comme présentant un fort potentiel d'amélioration de l'efficacité opérationnelle dans le Nord, notamment en matière d'urgences nationales et d'opérations de recherche et de sauvetage, et sont situés à proximité des emplacements d'opérations avancés (EOA) du NORAD. Il s'agit d'emplacements qui contribuent déjà au déploiement et au soutien des forces militaires.

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SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources : Marie-Justine Torres, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Cabinet de l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Ottawa, 613-327-5918, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]