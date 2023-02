BELLEDUNE, NB, le 27 févr. 2023 /CNW/ - Le bon fonctionnement des chaînes d'approvisionnement est une priorité absolue pour le Canada. Le gouvernement du Canada est résolu à faire en sorte que nos chaînes d'approvisionnement soient efficaces et fiables pour appuyer la croissance économique du Canada et de créer de bons emplois pour la classe moyenne, tout en veillant à ce qu'elles soient résilientes et qu'elles s'adaptent aux effets des changements climatiques.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, et le député d'Acadie-Bathurst, Serge Cormier, ont annoncé un investissement pouvant atteindre 12,5 millions de dollars, dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux, pour un projet d'infrastructure au port de Belledune.

Le projet de 25 millions de dollars permettra d'installer un convoyeur pour les produits secs en vrac entre deux terminaux afin d'appuyer le rechargement et le transbordement de marchandises au port. Grâce à ce financement, le port installera des convoyeurs fixes reliant le terminal en eau profonde à la zone de transit, rénovera l'entrepôt existant et construira un nouvel entrepôt et une tour de transfert. Le projet augmentera les quantités de marchandises en vrac traitées au port de Belledune et facilitera le transport de marchandises comme les produits forestiers, les minéraux et le pétrole entre les navires et les autres modes de transport.

Cet investissement aura d'importantes retombées pour la région, notamment en réduisant la congestion de la chaîne d'approvisionnement et en facilitant la circulation des marchandises au port, tout en créant de bons emplois pour les Canadiens de la région.

Le gouvernement du Canada investit pour aider à renforcer la capacité économique du Canada et à accroître les possibilités d'expansion des entreprises canadiennes sur les marchés mondiaux. Il s'agit d'un engagement à long terme visant à travailler avec les parties intéressées sur des projets d'infrastructure stratégique qui s'attaquent aux goulots d'étranglement, aux vulnérabilités et à la congestion le long des corridors commerciaux du Canada.

« L'annonce faite aujourd'hui au port de Belledune contribuera à maintenir la compétitivité, la résilience et la fluidité de notre chaîne d'approvisionnement. Le projet permettra également au port de maximiser les possibilités de transbordement vers les Grands Lacs et le Midwest américain, et à partir de ports internationaux. Il aidera aussi à bâtir une économie qui profite à tout le monde, tout en créant de bons emplois dans la région. »

« Cet investissement substantiel appuiera d'importantes opérations au port de Belledune pour assurer la prospérité économique continue d'Acadie-Bathurst et du nord du Nouveau-Brunswick. Le transport et la distribution de marchandises sont une composante essentielle de notre économie aux échelles régionale et nationale. »

« Nous sommes ravis de travailler avec des partenaires publics et privés pour investir dans une infrastructure moderne qui nous permet de doubler notre capacité de fret tout en réduisant notre empreinte carbone et en rendant nos opérations plus écologiques. Ce nouveau système de convoyage change la donne pour les opérations portuaires, car il nous permet de déplacer les marchandises plus rapidement et plus efficacement. Avec ce projet et d'autres, nous anticipons les besoins engendrés par le changement climatique tout en faisant une transition vers des solutions durables pour nos activités et nos opérations. »

« Chez QSL, le développement durable est un élément clé de notre modèle économique. C'est pourquoi nous sommes très heureux de jouer un rôle dans l'annonce faite aujourd'hui par le port de Belledune et le gouvernement fédéral. Les investissements permettront non seulement de traiter de nouvelles cargaisons de manière plus efficace, mais aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre. La vision du port de Belledune d'un pôle d'énergie verte et son travail avec toutes les parties prenantes, y compris les Premières Nations, sont parfaitement alignés avec les raisons qui ont propulsé QSL à signer le Pacte mondial des Nations Unies, et pourquoi nous sommes si fiers de travailler à Belledune. »

Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel à la croissance économique du Canada . Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du Canada .

. Le gouvernement du , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du . Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme concurrentiel et fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans les biens de transport essentiels qui appuient l'activité économique au Canada . Un total de 4,7 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au programme.

. Un total de 4,7 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au programme. Par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, Transports Canada appuie l'amélioration des routes, des voies ferrées, des routes aériennes et des routes maritimes du Canada afin de favoriser le commerce national et international.

afin de favoriser le commerce national et international. L'appel de propositions Accroître la fluidité des chaînes d'approvisionnement du Canada , dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux, favorise la fluidité et la fiabilité des flux commerciaux entre le Canada et les marchés mondiaux, ainsi que l'établissement de corridors de commerce intérieur.

