OTTAWA, ON, le 29 sept. 2022 /CNW/ - Depuis des générations, les peuples autochtones et les communautés côtières tissent des liens traditionnels et culturels avec les océans et les voies navigables du Canada. La prochaine phase du Plan de protection des océans du Canada continuera de s'appuyer sur les occasions de collaboration entre les peuples autochtones et les communautés côtières pour protéger, préserver et restaurer nos océans et nos voies navigables.

Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé aujourd'hui un investissement de 50 millions de dollars visant à soutenir directement les partenariats avec les peuples autochtones dans le cadre du Plan de protection des océans.

Ce financement sera offert aux communautés et aux organisations autochtones et pourra servir pour soutenir la capacité de leur participation continue à :

Discuter et établir des relations qui feront progresser la sécurité maritime et la protection de l'environnement;

Améliorer le réseau de transport maritime et la protection de l'environnement.

Les détails sur la façon d'accéder à ce financement seront communiqués au cours des prochains mois. Le gouvernement du Canada se réjouit de continuer à travailler avec les communautés autochtones pour mettre en œuvre le Plan de protection des océans, conformément à ses engagements en vertu de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Le Plan de protection des océans est une réussite canadienne. Lorsque les peuples autochtones et le gouvernement travaillent ensemble pour protéger notre environnement, faire croître notre économie et soutenir de bons emplois dans tout le pays, nous obtenons des résultats concrets et positifs.

« D'un bout à l'autre du pays et depuis longtemps, les peuples autochtones tissent des liens culturels et traditionnels avec nos océans et nos voies navigables. L'investissement d'aujourd'hui fait en sorte qu'ils continueront de jouer un rôle dans la protection de nos océans et de nos côtes. Grâce au Plan de protection des océans, nous travaillons ensemble pour mieux protéger nos écosystèmes, renforcer nos chaînes d'approvisionnement et rendre nos océans plus sûrs et plus propres pour les générations à venir. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Les faits en bref

Le nouveau financement de 50 millions de dollars accordé aux Premières Nations, aux Inuits, aux Métis et aux communautés côtières en vue de leur partenariat dans le cadre du Plan de protection des océans représente une augmentation financière importante par rapport au financement accordé au cours de la première phase du Plan.

Depuis 2016, le gouvernement du Canada a consacré plus de 3,5 milliards de dollars pour le Plan de protection des océans, soit le plus vaste investissement jamais consenti à la protection des côtes et des voies navigables du Canada .

a consacré plus de 3,5 milliards de dollars pour le Plan de protection des océans, soit le plus vaste investissement jamais consenti à la protection des côtes et des voies navigables du . Depuis la mise en œuvre du Plan de protection des océans, nous avons : signé des accords-cadres de réconciliation pour aider le gouvernement du Canada et les partenaires autochtones dans la coordination et la collaboration concernant les priorités de gestion et de protection des océans de la côte Ouest du Canada ; permis à 757 Autochtones, Inuits, habitants du Nord et femmes à obtenir leur diplôme du Programme de formation dans le domaine maritime et à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour occuper un emploi dans l'industrie maritime; lancé conjointement la première Garde côtière auxiliaire autochtone du Canada et fourni des fonds à 16 communautés du Nord et autochtones pour l'achat de navires et d'équipement de recherche et de sauvetage; dispensé des formations en matière d'intervention d'urgence et de gestion des voies navigables aux communautés autochtones; travaillé avec 75 communautés autochtones pour développer un système d'information en temps réel qui les aide à prendre des décisions fondées sur des données probantes concernant leur milieu marin local.

mise en œuvre du Plan de protection des océans, nous avons : Le Plan de protection des océans est un effort pangouvernemental, la responsabilité étant partagée entre tous les ministères partenaires, notamment Transports Canada, Pêches et Océans Canada , la Garde côtière canadienne, Environnement et Changement climatique Canada , Ressources naturelles Canada et Santé Canada , avec le soutien de Services publics et Approvisionnement Canada et d'Affaires mondiales Canada .

