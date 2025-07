OTTAWA, ON, le 4 juill. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le président du Chili, Gabriel Boric.

Le premier ministre Carney et le président Boric ont affirmé leur engagement commun à l'égard de la démocratie et des droits de la personne. Ils ont discuté des relations solides entre le Canada et le Chili en matière de commerce et d'investissement ainsi que des possibilités de renforcer ce partenariat. Ils ont particulièrement mis l'accent sur leur coopération stratégique dans les domaines des minéraux critiques, de l'énergie, de l'intelligence artificielle et de la lutte contre les feux de forêt.

Le premier ministre Carney et le président Boric ont convenu de rester en contact étroit.

