CHARLOTTETOWN, PEI, le 9 juill. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Tim Hodgson, et le ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de l'Action climatique de l'Île-du-Prince-Édouard, l'honorable Gilles Arsenault, tiendront un point de presse conjoint à l'issue de la Conférence des ministres de l'Énergie et des Mines, à Charlottetown.

Date : Vendredi 11 juillet 2025

Heure : 13 h 30 (HA)

Plus tard dans l'après-midi, le ministre Hodgson fera une annonce concernant des investissements énergétiques pour le Canada atlantique. Il sera accompagné du ministre Arsenault et de dirigeants du secteur de l'énergie des Maritimes. Un point de presse suivra.

Date : Vendredi 11 juillet 2025

Heure : 15 h (HA)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister aux événements sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises lors de l'inscription.

