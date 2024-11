DELTA, BC, le 8 nov. 2024 /CNW/ - L'accessibilité des infrastructures et les importantes améliorations apportées aux établissements font en sorte que plus de Canadiens et Canadiennes en situation de handicap peuvent pleinement participer à la vie de leur communauté et accéder facilement aux programmes et services dont ils ont besoin.

Aujourd'hui, la ministre des Sports et de l'Activité physique, Carla Qualtrough, a visité l'organisme BC & Alberta Guide Dogs à Delta, en Colombie-Britannique, au nom de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera. Au cours de la visite, elle a souligné un financement pouvant atteindre 2,7 millions de dollars en vue de la création d'un centre d'élevage et d'entraînement à la fine pointe, où plus de chiens à but précis seront élevés.

Ces fonds s'intègrent dans l'investissement du gouvernement du Canada fait dans le cadre du volet des projets de moyenne envergure du Fonds pour l'accessibilité qui visent à éliminer ou à réduire les listes d'attente actuelles et à accroître l'accès aux programmes et aux services pour les personnes en situation de handicap.

Le projet de centre d'élevage et d'entraînement de BC & Alberta Guide Dogs améliorera aussi le volet entraînement de l'organisme et facilitera l'expérience des propriétaires en situation de handicap actuels et futurs de chiens élevés à but précis, par la mise en place d'une clinique vétérinaire sur les lieux, et d'un environnement approprié, bien équipé et contrôlé pour les Canadiens et leurs chiens. Cette initiative vise à accroître l'accès au soutien offert aux Canadiens et Canadiennes en situation de handicap partout au pays, et la qualité de ce soutien.

Le financement annoncé aujourd'hui est en phase avec le Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap et l'objectif de bâtir un Canada réellement inclusif, sans obstacles physiques, sociétaux et comportementaux.

Citations

« BC & Alberta Guide Dogs sert plus de 70 communautés et offre des services essentiels aux Canadiens et Canadiennes de tous âges qui peuvent bénéficier du soutien qu'apportent les chiens guides et d'assistance. Grâce au Fonds pour l'accessibilité, nous sommes fiers de notre partenariat avec des organismes comme celui-ci qui bâtissent, projet après projet, un Canada pour tout le monde, où l'accès libre sans obstacles et l'inclusion des personnes en situation de handicap sont la norme. »

- La ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, l'honorable Kamal Khera

« Delta est fière d'avoir BC & Alberta Guide Dogs sur son territoire. Les familles de Delta sont fières d'aider à élever les chiots, à accueillir les chiens et à aider à l'élevage. BC & Alberta Guide Dogs permet aux Canadiens et Canadiennes d'avoir une plus grande indépendance et plus de confiance en eux. Grâce à l'investissement de 2,7 millions de dollars du gouvernement, l'organisme peut élargir ses opérations : entraîner plus de chiens qui aideront plus de Canadiens et Canadiennes à sillonner leur collectivité librement et en toute sécurité. »

- La ministre des Sports et de l'Activité physique, l'honorable Carla Qualtrough

« Grâce à ce soutien, nous aurons une incidence à long terme et apporterons un changement réel. Notre nouveau centre d'élevage et d'entraînement, le premier du genre dans l'ouest du Canada, nous permettra de réduire les temps d'attente et d'accroître le nombre de personnes dont la vie sera transformée par la présence de nos chiens guides et d'assistance entraînés par des professionnels. »

- Le président et directeur général de BC & Alberta Guide Dogs, William S. Thornton

Faits en bref

Selon l'Enquête canadienne sur l'incapacité de 2022, 27 % des Canadiens et Canadiennes de 15 ans et plus, soit quelque 8 millions de personnes, ont déclaré avoir au moins une incapacité. En fait, le taux d'incapacité au Canada a augmenté de 5 points de pourcentage depuis 2017.

a augmenté de 5 points de pourcentage depuis 2017. Le Fonds pour l'accessibilité (FA) est un programme fédéral de subventions et de contributions par lequel le gouvernement finance des projets de construction, de rénovation ou de modernisation à l'échelle du Canada en vue d'améliorer l'accessibilité, la sécurité et l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les collectivités et sur le marché du travail. Le FA permet d'offrir aux personnes en situation de handicap plus de perspectives d'emploi en plus de leur donner la possibilité de participer aux activités communautaires et d'accéder aux programmes et aux services.

en vue d'améliorer l'accessibilité, la sécurité et l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les collectivités et sur le marché du travail. Le FA permet d'offrir aux personnes en situation de handicap plus de perspectives d'emploi en plus de leur donner la possibilité de participer aux activités communautaires et d'accéder aux programmes et aux services. Plus de 7 700 projets ont été financés dans le cadre du FA depuis son lancement en 2007, aidant ainsi des milliers de Canadiens et Canadiennes à accéder aux programmes, aux services et aux possibilités d'emploi dans leur collectivité.

Dans le budget de 2023, le gouvernement s'est engagé à accorder 10 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2024-2025 à Emploi et Développement social Canada pour appuyer des projets supplémentaires dans le cadre du volet des projets de moyenne envergure du FA, ainsi que pour répondre aux besoins particuliers des personnes en situation de handicap et s'attaquer aux obstacles auxquels elles se heurtent dans les collectivités et les milieux de travail partout au pays.

pour appuyer des projets supplémentaires dans le cadre du volet des projets de moyenne envergure du FA, ainsi que pour répondre aux besoins particuliers des personnes en situation de handicap et s'attaquer aux obstacles auxquels elles se heurtent dans les collectivités et les milieux de travail partout au pays. Dans le budget de 2024, d'importantes mesures sont proposées pour soutenir les personnes en situation de handicap, notamment des investissements visant à mettre en place une nouvelle Prestation canadienne pour les personnes handicapées, à élargir la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées, à garantir l'accès aux médicaments et aux appareils médicaux essentiels, à créer un nouveau fonds pour la santé mentale des jeunes, et à améliorer le recrutement et les processus d'évaluation pour les personnes en situation de handicap menés par le Programme fédéral de stages pour les Canadiens en situation de handicap.

