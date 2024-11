WINDSOR, ON, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Les Canadiens et Canadiennes constatent les effets des changements climatiques. C'est pourquoi nous bâtissons une économie verte, établissons des corridors maritimes verts et réduisons les émissions dans nos ports, en investissant dans des corridors maritimes verts.

La présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports, l'honorable Anita Anand, a annoncé aujourd'hui un financement pouvant atteindre 25,2 millions de dollars pour quatre projets, financés dans le cadre du Programme de corridors maritimes verts, afin d'appuyer des solutions d'alimentation à quai et de carburant de rechange dans le secteur maritime. Ce financement permettra de :

mettre à jour l'infrastructure actuelle;

mettre à niveau et construire une infrastructure de ravitaillement pour favoriser une utilisation plus écologique des combustibles;

mener une étude pour examiner la faisabilité d'établir un nouveau port public.

La décarbonisation du secteur maritime est un élément essentiel du plan d'action du gouvernement du Canada en matière de changements climatiques. En mettant à niveau l'infrastructure portuaire et en favorisant l'utilisation de technologies plus propres dans les navires, le Canada ouvre la voie à la réduction de l'impact environnemental du transport maritime.

Grâce à des initiatives comme le Programme de corridors maritimes verts, Transports Canada continue de travailler avec les groupes autochtones, les organismes gouvernementaux, les partenaires de l'industrie et les parties prenantes environnementales pour s'assurer que les ports du Canada relient nos communautés, favorisent les échanges commerciaux et font croître notre économie d'une manière durable.

« Nos ports sont des portes d'entrée essentielles pour l'économie canadienne. Ces projets novateurs nous aideront à protéger la planète, à bâtir une économie plus verte pour la population canadienne, à réduire les émissions et à relier nos communautés entre elles. »

L'honorable Anita Anand

Présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports

« En intégrant des infrastructures vertes dans notre stratégie de logistique, nous favorisons la durabilité en réduisant les impacts sur l'environnement. Grâce aux sources d'énergie renouvelables, aux matériaux durables et aux solutions naturelles, nous pouvons diminuer les émissions et améliorer la résilience à long terme des pôles logistiques le long des Grands Lacs. »

Vance Badawey

Secrétaire parlementaire du ministre des Transports

« Le transport maritime est essentiel à notre vie quotidienne et à un avenir durable. En appuyant des projets comme ceux-ci, nous renforçons notre économie et nous investissons dans des façons propres et efficaces de relier les Canadiennes et les Canadiens, et de livrer les marchandises de façon sécuritaire et fiable. »

Irek Kusmierczyk

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

« Alors que nous continuons à ressentir les effets des changements climatiques, notre gouvernement s'est engagé à bâtir une économie plus verte. Des projets comme celui-ci représentent une étape vers un secteur maritime plus écologique. Ils garantissent que nos ports demeurent essentiels pour le commerce, tout en montrant la voie à suivre en matière de gérance environnementale et de croissance durable pour nos communautés. »

Chris Bittle

Secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Les faits en bref

Le Programme de corridors maritimes verts finance des projets qui contribuent à l'établissement de corridors maritimes verts et à la décarbonisation du secteur maritime le long des Grands Lacs, de la Voie maritime du Saint-Laurent et des côtes est et ouest du Canada . Le Programme : élimine les obstacles à l'acquisition d'équipements et d'infrastructures de réduction des émissions; encourage les partenariats et les investissements dirigés par l'industrie pour accélérer l'acquisition de technologies et d'infrastructures de réduction des émissions de gaz à effet de serre; atténue les risques associés aux investissements afin d'augmenter le niveau de maturité technologique des technologies de propulsion à zéro émission et des carburants à faible teneur en carbone destinés à la flotte maritime du pays; renforce la capacité des propriétaires et des exploitants de navires canadiens à identifier, à planifier et à adopter les technologies à zéro émission et les carburants faibles en carbone de la prochaine génération dans leurs opérations de transport maritime.

et des côtes est et ouest du . Le Programme :

