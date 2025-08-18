GATINEAU, QC, le 18 août 2025 /CNW/ - Le rôle que jouent les agents de bord est essentiel pour assurer la sécurité des passagers et des membres d'équipage canadiens pendant leurs voyages. Ils méritent d'être rémunérés et traités de façon équitable en tout temps. Le gouvernement du Canada est conscient des allégations inquiétantes concernant les conditions de travail et le salaire des agents de bord sous réglementation fédérale. Il est déterminé à protéger les travailleurs et à favoriser des milieux de travail productifs et justes.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, Patty Hajdu, a annoncé le lancement d'une enquête sur le travail non rémunéré dans le secteur du transport aérien. Les consultations permettront de déterminer, aussi rapidement que possible, si la rémunération des agents de bord respecte au minimum les exigences du Code canadien du travail. Pour ce faire, le gouvernement communiquera avec certains intervenants afin d'enclencher le processus de mobilisation.

Lorsque les consultations se termineront, les résultats seront analysés et un rapport sur les constatations sera rédigé et publié en ligne.

Le gouvernement du Canada soutiendra toujours les travailleurs et veillera à ce que tout le monde ait un milieu de travail sûr et équitable.

« Les agents de bord doivent être payés pour le travail qu'ils accomplissent. Les allégations de travail non rémunéré dans le secteur aérien sont très préoccupantes. Nous allons examiner la situation de près et trouver les causes de ces allégations, parce que personne ne devrait travailler sans être rémunéré. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de FedNor, Patty Hajdu

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de FedNor, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]