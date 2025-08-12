SARNIA, ON, le 12 août 2025 /CNW/ - Le présent avis vise à informer tous les navigateurs et navigatrices des restrictions temporaires applicables au trafic maritime en raison d'une hausse accrue du nombre de personnes empruntant la rivière Sainte-Claire dans le cadre de l'activité « Float Down » de Port Huron qui se tiendra le dimanche 17 août 2025.

Afin d'assurer la sécurité de la navigation, Transports Canada a restreint le trafic maritime dans le port public de Sarnia. Aux termes de ces restrictions, toute embarcation non autorisée ne pourra naviguer sur la rivière Sainte-Claire du côté canadien, du pont Blue Water jusqu'à l'extrémité septentrionale de l'île Stag entre 12 h et 19 h le 17 août 2025. Un avertissement de navigation (AVNAV) sur les restrictions temporaires applicables au trafic pour cette journée a été publié le 12 août 2025.

Les personnes qui naviguent doivent modifier l'heure de leur passage dans ce secteur pour éviter d'entrer dans la zone sécurisée durant la période de restrictions temporaires. Tous les navigateurs et navigatrices souhaitant circuler dans ces eaux durant cette période doivent obtenir l'autorisation de Transports Canada.

Pour obtenir une autorisation urgente de passage pour la journée de l'activité, veuillez communiquer avec les responsables des Services de communication et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne à Sarnia sur le canal 16 VHF ou en composant le 519-337-6221. Les responsables tenteront ensuite d'obtenir une autorisation de circulation de la part de Transports Canada permettant à l'embarcation d'entrer dans le secteur restreint, d'en sortir ou d'y naviguer.

Des responsables municipaux, provinciaux et fédéraux seront sur place pour traiter toute question de sécurité et de sûreté concernant cette activité.

Avertissements de Navigation (AVNAV: NW-C-2520-25 émis le 2025-08-12)

Loi maritime du Canada

