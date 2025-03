OTTAWA, ON, le 21 mars 2025 /CNW/ - L'infrastructure de commerce et les corridors de transport permettent au Canada d'acheminer ses produits vers les marchés mondiaux. C'est pourquoi le gouvernement du Canada fait des investissements pour créer de nouveaux marchés dans l'Arctique et garantir la fiabilité du transport terrestre dans le Nord du Manitoba.

Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada, l'honorable Terry Duguid, au nom de la ministre des Transports et du Commerce intérieur, l'honorable Chrystia Freeland, a annoncé aujourd'hui un investissement de 175 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir l'exploitation et l'entretien du chemin de fer de la baie d'Hudson et les activités d'avant-projet au port de Churchill, propriété de l'Arctic Gateway Group (AGG).

L'AGG est un partenariat entre 29 Premières Nations et 12 communautés isolées desservies par le chemin de fer de la baie d'Hudson dans le Nord du Manitoba. Le chemin de fer de la baie d'Hudson est essentiel à la réconciliation avec les peuples autochtones, reliant les communautés et soutenant le développement économique, y compris l'exploitation des minéraux critiques et le tourisme, dans le Nord du Manitoba. Le chemin de fer de la baie d'Hudson et le port de Churchill jouent un rôle important pour approvisionner le Nord du Manitoba et le Nunavut.

Le Canada est plus fort lorsqu'il est uni. Il ne devrait y avoir qu'une seule économie canadienne, et non treize. La création d'une seule économie canadienne permettra de créer des emplois mieux rémunérés, d'améliorer l'accessibilité financière et de renforcer notre sécurité nationale.

« Il est aujourd'hui plus important que jamais de réaliser des investissements essentiels dans les infrastructures canadiennes pour stimuler le développement économique des régions nordiques du Canada. Le chemin de fer de la baie d'Hudson et le port de Churchill sont d'importants corridors de transport qui répondent aux besoins des communautés autochtones et du Nord. Ce nouveau financement permettra de relier davantage de Canadiens et de faire croître notre économie. »

« Nous devons tirer le meilleur parti de toutes les infrastructures et de tous les ports du Canada pour construire une économie canadienne plus forte et plus résiliente. L'Arctique et le nord du Manitoba représentent un énorme potentiel économique inexploité. Nous veillons à ce que le chemin de fer de la Baie d'Hudson reçoive un financement fiable afin d'envoyer un message fort au secteur privé, à savoir qu'il peut compter sur ce chemin de fer et sur le port de Churchill pour faire des affaires. Cet investissement contribuera au transport des personnes et des marchandises, garantissant ainsi l'approvisionnement des Premières nations et des communautés éloignées du Nord du Manitoba, tout en stimulant notre croissance économique. »

« Les produits canadiens sont parmi les meilleurs au monde. Pour assurer notre prospérité, nous devons investir au Canada et améliorer notre capacité à acheminer nos produits vers les marchés mondiaux. Le partenariat et l'investissement dans l'Arctic Gateway Group augmenteront notre capacité commerciale, ce qui profitera à toute la région des Prairies. »

Faits en bref

Le financement qui suit, prenant effet en 2025- 2026, est réparti entre Transports Canada et Développement économique Canada pour les Prairies : Au total, 125 millions de dollars seront consacrés à l'exploitation et à l'entretien continus du chemin de fer de la baie d' Hudson sur cinq ans dans le cadre du Programme de contributions pour les services ferroviaires voyageurs de Transports Canada. Ce financement doit être compensé par un montant de 43,8 millions de dollars annoncé précédemment dans l'Énoncé économique de l'automne de 2024. 50 millions de dollars pour les activités d'avant-projet du port de Churchill sur cinq ans seront administrés par Développement économique Canada pour les Prairies.

réparti entre Transports Canada et Développement économique Canada pour les Prairies : Le chemin de fer de la baie d' Hudson est le seul mode de transport par voie terrestre accessible toute l'année reliant plusieurs communautés éloignées et autochtones du Nord du Manitoba entre The Pas et Churchill . Cette ligne de chemin de fer relie aussi le port de Churchill , le seul port en eau profonde de l'Arctique au Canada, au réseau de transport nord-américain. Le maintien de cette voie ferrée est essentiel pour assurer la sécurité de l'Arctique, protéger les bons emplois, transporter les fournitures essentielles et veiller à ce que les personnes qui habitent dans cette région puissent se rendre là où elles le souhaitent.

est le seul mode de transport par voie terrestre accessible toute l'année reliant plusieurs communautés éloignées et autochtones du Nord du entre et . Cette ligne de chemin de fer relie aussi le port de , le seul port en eau profonde de l'Arctique au Canada, au réseau de transport nord-américain. Le maintien de cette voie ferrée est essentiel pour assurer la sécurité de l'Arctique, protéger les bons emplois, transporter les fournitures essentielles et veiller à ce que les personnes qui habitent dans cette région puissent se rendre là où elles le souhaitent. Ce financement servira à soutenir les projets d'infrastructure qui édifient la nation et permettra aux services ferroviaires du chemin de fer de la baie d' Hudson de continuer à répondre aux besoins des communautés nordiques et autochtones éloignées dont l'accès par la route est limité ou inexistant. Les investissements d'avant-projet des ports viseraient à maintenir la sécurité et la sûreté des infrastructures et à soutenir l'augmentation possible des investissements du secteur privé et des partenariats avec les propriétaires du chemin de fer de la baie d' Hudson et du port.

de continuer à répondre aux besoins des communautés nordiques et autochtones éloignées dont l'accès par la route est limité ou inexistant. Les investissements d'avant-projet des ports viseraient à maintenir la sécurité et la sûreté des infrastructures et à soutenir l'augmentation possible des investissements du secteur privé et des partenariats avec les propriétaires du chemin de fer de la baie d' et du port. Le financement annoncé aujourd'hui contribuera à la croissance des entreprises locales, notamment à la création d'emplois et à la sécurité. Ces possibilités se développeront dans les domaines du commerce, de l'exploitation minière, de la sylviculture et du tourisme. Tout comme Churchill , destination touristique internationalement reconnue, de nombreuses Premières Nations situées le long de la voie ferrée disposent d'attractions naturelles et d'industries culturelles ouvertes toute l'année et très prisées.

