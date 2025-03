OTTAWA, ON, le 21 mars 2025 /CNW/ - Depuis des générations, les Premières Nations, les Métis et les Inuits tissent des liens avec les océans et les voies navigables du Canada. Dans le cadre du Plan de protection des océans, le gouvernement du Canada collabore étroitement avec les peuples autochtones et les régions côtières pour bâtir des communautés interreliées tout en collaborant à la protection, à la préservation et à la restauration de nos océans et de nos voies navigables.

La ministre des Transports et du Commerce intérieur, l'honorable Chrystia Freeland, a annoncé aujourd'hui un investissement de jusqu'à 57,8 millions de dollars pour 15 projets dans le cadre de l'Initiative sur l'équipement de sécurité et l'infrastructure maritime de base dans les collectivités nordiques du Plan de protection des océans. Ces fonds permettront aux communautés de l'Arctique et du Nord d'agrandir les installations d'entreposage et de moderniser les infrastructures des zones de transport maritime pour améliorer la sécurité et l'efficacité des activités locales de transport maritime et de réapprovisionnement. Environ 47 communautés du Nord bénéficieront de ces investissements, qui permettront de créer des emplois locaux, de renforcer les chaînes d'approvisionnement, d'améliorer la sécurité maritime et de réduire les risques environnementaux.

Le gouvernement du Canada est résolu à collaborer de façon constructive avec les Premières Nations, les Métis, les Inuits et les communautés côtières pour exécuter le Plan de protection des océans et respecter la mise en œuvre de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Le Plan de protection des océans est une réussite canadienne. Lorsque les peuples autochtones, l'industrie, les communautés, les spécialistes, le milieu universitaire et le gouvernement travaillent ensemble pour protéger notre environnement, faire croître notre économie et soutenir de bons emplois dans tout le pays, nous obtenons des résultats concrets pour la population canadienne. Le Plan de protection des océans du Canada permet d'assurer la santé de nos océans et de nos côtes, de faire progresser la réconciliation et de bâtir un avenir plus propre pour nos enfants et nos petits-enfants.

Citation

« Les activités de réapprovisionnement et de transport maritime sont absolument essentielles pour les communautés du Nord. En investissant dans ces travaux de modernisation et d'agrandissement, nous pouvons contribuer à répondre à leurs besoins, à renforcer leurs économies locales et à répondre à la demande croissante de biens essentiels. »

L'honorable Chrystia Freeland

Ministre des Transports et du Commerce intérieur

Faits en bref

Le financement provient de l'Initiative sur l'équipement de sécurité et l'infrastructure maritime de base dans les collectivités nordiques du Plan de protection des océans. Cette initiative aide les communautés du Nord à protéger leurs communautés et leur mode de vie au moyen d'un système de sécurité maritime plus apte à prévenir les incidents de sécurité et de pollution en milieu marin et à intervenir, le cas échéant.

Les 47 communautés qui pourraient bénéficier de l'annonce d'aujourd'hui se trouvent dans les provinces et territoires suivants : Terre-Neuve-et- Labrador (jusqu'à 4 communautés) Québec (jusqu'à 13 communautés) Nunavut (jusqu'à 23 communautés) Territoires du Nord-Ouest (jusqu'à 7 communautés)

Depuis son lancement en 2016, le Plan de protection des océans renforce la sécurité maritime du Canada en : rendant le transport maritime plus sécuritaire, et en améliorant la façon dont nous prévenons les incidents maritimes et y réagissons; augmentant la protection de nos écosystèmes marins contre les répercussions de la circulation maritime; renforçant le rôle que jouent les peuples autochtones dans la façon dont leurs côtes et leurs voies navigables traditionnelles sont gérées; favorisant une réconciliation durable et des relations de coopération entre le gouvernement, l'industrie et les peuples autochtones.

en :

Liens connexes

Consultez le site web de Transports Canada.

Abonnez-vous à Nouvelles en direct et suivez-nous sur X, Facebook, YouTube, Instagram et LinkedIn pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Autres formats

Communiquez avec nous pour obtenir un autre format de ce communiqué

SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources: Laura Scaffidi, Directrice des communications, Cabinet de l'honorable Chrystia Freeland, Ministre des Transports et du Commerce intérieur, Ottawa, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]