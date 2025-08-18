OTTAWA, ON, le 18 août 2025 /CNW/ - La saison des feux de forêt fait rage dans une bonne partie du territoire canadien, mais le gouvernement du Canada compte bien épauler la population et optimiser notre résilience face aux feux, l'efficacité de nos mesures de prévention et d'atténuation et le rétablissement après les feux en renforçant notre capacité d'intervention.

Aujourd'hui, Corey Hogan, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, a annoncé un investissement de 540 300 $ du Fonds de formation du programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement (CGFFCC) du gouvernement du Canada dans deux projets, ventilé comme suit :

335 000 $ au conseil tribal de Yorkton , en Saskatchewan , pour dispenser des formations à la gestion des feux de forêt à 35 membres de la communauté, en intégrant les connaissances traditionnelles et les pratiques culturelles de brûlage pour réduire et limiter les risques d'incendie.

, en , pour dispenser des formations à la gestion des feux de forêt à 35 membres de la communauté, en intégrant les connaissances traditionnelles et les pratiques culturelles de brûlage pour réduire et limiter les risques d'incendie. 204 800 $ à la municipalité rurale de Piney , au Manitoba , pour dispenser à une soixantaine de personnes dans la municipalité et la Première Nation de Buffalo Point une formation de base sur la lutte contre les feux de forêt et pour renforcer la capacité d'intervention locale.

Dans le cadre de cet investissement, des personnes au Manitoba et en Saskatchewan - deux provinces durement touchées par les feux de forêt cette année - recevront une formation sur le combat-incendie pour améliorer les capacités de leurs communautés et municipalités en matière de préparation et d'intervention. Ces investissements permettront également d'outiller ces personnes et de leur proposer des débouchés afin d'obtenir un emploi dans le domaine de la lutte contre les feux de forêt.

L'ajout de ces 95 personnes formées à la lutte incendie nous rapproche de notre ambition de former plus de 2 800 pompiers forestiers à l'échelle nationale, soit bien au-delà de notre objectif initial de former 1 000 personnes dans différentes localités.

Le secrétaire parlementaire Hogan a également présenté les plus récentes prévisions nationales sur les feux de forêt. Environnement et Changement climatique Canada prévoit des températures supérieures à la moyenne presque partout au Canada d'août à septembre, et une intensification de la sécheresse au cours des prochaines semaines, particulièrement dans l'ouest et le nord du pays.

Fondées sur ces prévisions météorologiques, les modélisations de Ressources naturelles Canada prévoient un risque élevé d'incendies en août en Colombie-Britannique, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, dans les Prairies et en Ontario, ainsi que dans diverses parties des provinces de l'Atlantique. En septembre, l'activité-incendie devrait demeurer supérieure à la normale dans l'ouest du pays.

Alors que les Canadiens continuent de subir les effets des feux de forêt, dont la fréquence et l'intensité ne cessent d'augmenter, le gouvernement du Canada demeure résolu à renforcer la résilience face aux feux de forêt, à épauler les personnes en première ligne et à outiller les collectivités pour assurer leur sécurité.

« Les feux de forêt représentent une menace grave pour la sécurité, la santé et la prospérité économique des collectivités partout au Canada. L'annonce d'aujourd'hui témoigne de l'engagement constant de notre gouvernement à former des Canadiens pour qu'ils puissent lutter contre les feux de forêt dans leurs collectivités. Cet investissement vise à protéger les familles canadiennes, leurs foyers et l'environnement, aujourd'hui comme demain. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Alors que les feux de forêt continuent de menacer les collectivités aux quatre coins du pays, nous veillons à ce que les gens disposent du soutien dont ils ont besoin pour rester en sécurité. Cela signifie qu'il faut investir dans la formation offerte aux pompiers et aider les bénévoles à acquérir les compétences nécessaires pour intervenir de manière rapide et efficace. Il s'agit d'un des éléments de notre plan visant à bâtir des collectivités plus fortes et plus résilientes dans l'ensemble du pays. »

L'honorable Eleanor Olszewski

Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies



« Partout au Canada, les pompiers font preuve d'un courage remarquable pour protéger des vies, des foyers, des entreprises et des collectivités contre des feux de forêt dévastateurs. Leur bravoure sauve des vies et apporte un soutien vital aux populations touchées. Plus fréquents, plus intenses et plus destructeurs d'année en année, ces incendies sont une conséquence directe et de plus en plus marquée des changements climatiques. Voilà pourquoi il est primordial de renforcer la capacité locale de lutte contre les incendies afin de protéger nos milieux de vie. Des projets comme celui-ci sont cruciaux à l'heure où nous affrontons ensemble la menace grandissante que pose la crise climatique. »

L'honorable Julie Dabrusin

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique



« La participation du conseil tribal de Yorkton à cette initiative de formation constitue un pas important vers l'amélioration de la planification, de l'intervention et du rétablissement en cas de feux de forêt. Les communautés des Premières Nations comptent parmi les plus vulnérables face aux incendies, d'autant que la menace des changements climatiques ne cesse de croître. En alliant leurs savoirs traditionnels et une formation spécialisée en lutte contre les feux de forêt, les Premières Nations sont les seules à pouvoir protéger et renforcer la résilience de leurs communautés sur l'ensemble de leurs territoires. »

L'honorable Mandy Gull-Masty

Ministre des Services aux Autochtones

« Les Canadiens sont en première ligne à protéger leurs villes et villages et leurs voisins contre les feux de forêt qui éclatent un peu partout au pays. Les investissements annoncés aujourd'hui dans la formation de nouveaux bénévoles et citoyens viennent renforcer les capacités locales de lutte incendie. Grâce au financement et à l'offre de formation à la lutte incendie, plus de gens seront à même de protéger des vies et de combattre la menace grandissante des feux de forêt. »

Corey Hogan

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« La municipalité rurale de Piney remercie Ressources naturelles Canada pour son généreux soutien, qui viendra considérablement accroître nos capacités de lutte contre les incendies et offrira à nos pompiers volontaires une formation essentielle. Ce financement arrive à point, alors que notre région et notre province sont exposées à des risques accrus de feux de forêt, exacerbés par les changements climatiques et la multiplication des feux de forêt. En partenariat avec la Première Nation de Buffalo Point, nous œuvrons à bâtir une communauté plus forte, plus sécuritaire et plus résiliente, prête à affronter ces défis grandissants. »

Martin Van Osch

Directeur municipal, municipalité rurale de Piney, Manitoba



« En tant que coordonnatrice de la gestion des urgences pour le conseil tribal de Yorkton, je souhaite exprimer notre profonde reconnaissance à Ressources naturelles Canada pour le financement accordé, qui nous permet de faire progresser le projet de protection de nos terres, au moment même où la Saskatchewan connaît l'une de ses pires saisons de feux de forêt. Grâce à cet appui financier, nous pourrons redonner leur place à nos cultures autochtones afin de préserver nos paysages et de réduire les risques d'incendie ainsi que leurs effets dans nos communautés. »

Bonnie Austman

Coordonnatrice de la gestion des urgences, conseil tribal de Yorkton

Quelques faits

L'annonce faite aujourd'hui relève du Fonds de formation du CGFFCC, un investissement de 28 millions de dollars visant à former plus de 1 000 nouveaux pompiers forestiers dans les collectivités d'ici 2028, notamment les communautés autochtones, pour accroître les capacités locales de gestion des incendies à l'échelle du pays.

Le Fonds de formation du programme CGFFCC comprenait une phase pilote de deux ans, de 2022 à 2024, qui a permis de financer 10 projets de formation d'une valeur totale de 8,2 millions de dollars. Cette phase visait à orienter la conception et le lancement du Fonds de formation en 2024, qui propose plus de 16 millions de dollars aux nouveaux postulants. La phase pilote a permis d'appuyer la formation de 294 pompiers et de 116 gardiens des feux.

La formation Intervenir en milieu périurbain de l'Association internationale des pompiers a fourni une formation spécialisée à 323 pompiers de bâtiments.

Lancé en 2022, le Fonds d'équipement du programme CGFFCC vise à soutenir les provinces et les territoires dans l'achat d'équipement spécialisé pour combattre les feux de forêt (dont de l'équipement de protection personnelle, des véhicules, des unités mobiles, des tuyaux, des pompes et du matériel de communications de pointe) - à savoir de l'équipement qui a été utile lors de la dernière saison des feux de forêt.

Un total de 12 ententes ont été conclues dans le cadre du Fonds d'équipement du programme CGFFCC avec les instances admissibles; cela représente un financement total de 254,3 millions de dollars sur une période de cinq ans.

Consultez Canada.ca/feuxdeforêt pour obtenir la liste complète des liens vers diverses aides fédérales offertes aux particuliers touchés par des feux de forêt.

