PRINCE RUPERT, BC, le 16 nov. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada dans les ports du pays afin que la population canadienne puisse obtenir ce dont elle a besoin. L'Énoncé économique de l'automne de 2022 s'appuie sur les investissements pour bâtir une économie qui fonctionne pour les Canadiennes et les Canadiens.

Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé aujourd'hui un investissement de près de 75 millions de dollars, dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux, pour augmenter la capacité du port de Prince Rupert. Avec la contribution de Trigon Pacific Terminals Limited, l'investissement total dans le projet serait de 163,1 millions de dollars.

Ce financement sera consacré à la construction d'un deuxième poste d'amarrage au terminal du port de Prince Rupert. Le deuxième poste d'amarrage permettra de réduire la congestion et d'augmenter la capacité du port à exporter des produits destinés aux énergies vertes et d'autres produits écologiques. Le projet vise également à augmenter la capacité du corridor commercial reliant le port de Prince Rupert à l'Ouest canadien.

Le gouvernement du Canada investit dans l'efficacité des corridors commerciaux pour permettre au Canada d'être compétitif sur les principaux marchés mondiaux, à échanger plus efficacement avec ses partenaires internationaux et à maintenir la compétitivité de nos chaînes d'approvisionnement. Il s'agit d'un engagement à long terme du gouvernement du Canada de travailler avec les parties prenantes sur des projets d'infrastructure stratégique qui s'attaquent aux goulots d'étranglement, aux vulnérabilités et à la congestion le long des corridors commerciaux du Canada.

Citations

« Étant le port nord-américain le plus proche de l'Asie, le port de Prince Rupert est un élément critique dans le maintien de chaînes d'approvisionnement solides au Canada. En investissant près de 75 millions de dollars dans la construction d'un deuxième poste d'amarrage au port de Prince Rupert, nous suivons les recommandations du Groupe de travail sur la chaîne d'approvisionnement pour aider à réduire la congestion du port. Cet investissement s'appuie également sur les engagements que le gouvernement a pris et présentés dans l'Énoncé économique de l'automne, publié plus tôt ce mois-ci, pour favoriser la mise en place d'une économie qui fonctionne pour les Canadiens. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Le soutien du Fonds national pour les corridors commerciaux au projet du deuxième poste d'amarrage B2BC de Trigon nous permettra d'accroître la capacité d'exportation de notre terminal et d'accélérer notre diversification dans les exportations d'énergies vertes, tout en renforçant la chaîne d'approvisionnement du corridor nordique de la Colombie-Britannique. Nous remercions le gouvernement du Canada de contribuer à faire de ce projet une réalité. »

Rob Booker

Président et directeur général de Trigon Pacific Terminals Ltd.

Les faits en bref

Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel à la croissance économique du Canada . Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du Canada .

. Le gouvernement du , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du . Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans les biens d'infrastructure essentiels qui appuient l'activité économique au Canada . Un total de 4,6 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué dans le cadre du programme.

. Un total de 4,6 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué dans le cadre du programme. Par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, Transports Canada appuie l'amélioration des routes, des voies ferrées, des routes aériennes et des routes maritimes du Canada afin de favoriser le commerce national et international.

