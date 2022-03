Près de 40 M$ pour des projets verts novateurs au Québec : le centre collégial de transfert de technologie (CCTT) d'Amqui reçoit une aide financière de 132 000 $ de DEC.

AMQUI, QC, le 3 mars 2022 /CNW Telbec/ - Soutenir l'innovation et le développement de technologies et de produits plus verts contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui l'attribution d'une contribution non remboursable de 132 000 $ au SEREX. Cet appui de DEC lui permettra d'acquérir un équipement spécialisé dans les essais de compression pour les matériaux d'emballages.

Grâce à cette acquisition, le CCTT d'Amqui pourra tester les capacités mécaniques de produits fabriqués à partir de fibres de bois et contribuer à la réalisation de projets avec des PME. Le projet permettra au SEREX de renforcer ses capacités en matière d'innovation et de transfert technologique et mènera à la création d'un emploi.

Fondé en 1998, le SEREX (Service de recherche et d'expertise en transformation des produits forestiers) se spécialise dans la valorisation des produits forestiers, la chimie durable, l'énergie biomasse et l'écoconstruction. L'organisme, qui collabore avec plusieurs intervenants associés à la forêt et aux matériaux de construction, a accompagné plusieurs industriels dans le développement de produits fabriqués à partir de résidus de scierie ou de bois recyclé.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leur communauté. La relance économique du Québec repose notamment sur l'adoption des technologies vertes et la lutte aux changements climatiques. Les entreprises qui misent sur les technologies propres contribuent de façon importante à une croissance à empreinte écologique réduite en plus d'être des atouts clés pour rebâtir une économie plus verte, plus forte, plus résiliente et plus juste pour tous.

Citations

« La crise climatique demeure l'un des défis les plus importants de notre époque. Il est donc primordial d'encourager les entreprises et les organismes à développer des procédés et des produits plus environnementaux afin de bâtir une économie plus propre et plus prospère. Le projet du SEREX contribuera à réduire l'empreinte écologique, à accroître la compétitivité de nos industries et à favoriser la croissance économique du Bas-Saint-Laurent. Toutes mes félicitations à ce CCTT et à son équipe : leurs efforts concourent à la construction de communautés plus saines et plus résilientes. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« L'appui de DEC va permettre au SEREX de faire l'acquisition d'un banc d'essai capable de mesurer la capacité portante de palettes de manutention moulées fabriquées à partir de résidus de scieries et d'autres matières recyclées. Cet équipement unique au Québec vient renforcer la capacité du SEREX à appuyer les entreprises innovantes désireuses de mettre en valeur leurs matières résiduelles dans un contexte d'économie circulaire. »

Patrick Dallain, directeur général, SEREX

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans une série d'annonces de DEC qui ont lieu depuis le début du mois de février. Elles confirment des investissements totalisant près de 40 millions de dollars dans plus de 20 projets novateurs d'entreprises et d'organismes québécois qui contribueront à l'économie de demain. Il s'agit d'investissements stratégiques dans des projets qui permettront de réduire l'impact environnemental du Canada et qui favoriseront une économie verte et résiliente.

et qui favoriseront une économie verte et résiliente. DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

