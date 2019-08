Le gouvernement du Canada investit dans la sécurité de l'aéroport de Grande Prairie

GRANDE PRAIRIE, AB, le 6 août 2019 /CNW/ - Les Canadiens, les touristes et les entreprises y gagnent lorsque les aéroports sont sécuritaires et bien entretenus. Qu'il s'agisse de rendre visite à des amis ou à la famille, de nous déplacer pour des rendez-vous chez le médecin ou de transporter des biens vers les marchés, nous comptons sur nos aéroports locaux pour maintenir le dynamisme des collectivités. Ces aéroports fournissent également des services aériens essentiels, dont ceux de réapprovisionnement des collectivités, d'ambulance aérienne, de recherche et de sauvetage, et de lutte contre les feux de forêt.

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles et député d'Edmonton Mill Woods, au nom de l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a annoncé aujourd'hui un investissement de 469 139 $ destiné à l'installation de clôtures de contrôle de la faune à l'aéroport de Grande Prairie. Cet investissement permettra d'installer une clôture haute de trois mètres pour contrôler la faune et empêcher les intrusions d'animaux de grande taille, en particulier les orignaux et les chevreuils, sur la piste.

Une piste, une voie de circulation et une aire de trafic sans animaux de grande taille à proximité garantissent leur utilisation sécuritaire par les aéronefs, les passagers et les équipages et contribuent à protéger les actifs de sécurité des aéroports, comme l'équipement de déneigement et les véhicules de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs, pendant les activités aéroportuaires.

Citations

« L'aéroport de Grande Prairie est une plaque tournante importante pour les résidents et les exploitants d'entreprises de la région. C'est pourquoi nous appuyons les opérations aéroportuaires sécuritaires et fiables pour les résidents de Grande Prairie. Beaucoup d'entre eux dépendent de leur aéroport local, non seulement pour voyager pour le plaisir ou pour les affaires, mais aussi pour avoir accès à des soins de santé d'urgence ou à des traitements spécialisés dans les grands centres. »

L'honorable Amarjeet Sohi

Ministre des Ressources naturelles et député d'Edmonton Mill Woods

« Le gouvernement reconnaît que les aéroports locaux du Canada contribuent de façon importante à la croissance économique et à la vitalité sociale des petites collectivités. En plus de soutenir les déplacements et le tourisme, ceux-ci constituent des plaques tournantes prépondérantes du monde des affaires, du secteur des soins de santé et des services sociaux et des entreprises de développement des ressources en démarrage. Ces investissements amélioreront l'accès à des options de transport aérien qui sont abordables, efficaces et sécuritaires, et ils nous aideront à remplir notre promesse de bâtir des collectivités plus fortes, dynamiques et sécuritaires partout au Canada. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

Les faits en bref

Le financement provient du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires ( PAIA ) de Transports Canada.

) de Transports Canada. Depuis les débuts du programme en 1995, le gouvernement du Canada a versé plus de 882,7 millions de dollars à 186 aéroports partout au pays pour financer 948 projets.

a versé plus de 882,7 millions de dollars à 186 aéroports partout au pays pour financer 948 projets. À ce jour, l'aéroport de Grande Prairie a obtenu plus de 22,1 millions de dollars au titre du PAIA pour financer 19 projets liés à la sécurité, comme la réfection de la piste 12-30 ainsi que l'achat d'un véhicule de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs et de nouvel équipement de déneigement.

Liens connexes

Transports Canada est en ligne au www.tc.gc.ca. Abonnez-vous à Nouvelles en direct et restez branchés par l'entremise de Twitter, de Facebook, de YouTube et de Flickr pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Delphine Denis, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports, Ottawa, 613-991-0700, delphine.denis@tc.gc.ca; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, media@tc.gc.ca

Related Links

http://www.tc.gc.ca/