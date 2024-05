Plus de 800 millions de dollars seront versés à 24 organismes de science et de recherche au pays

SURREY, BC, le 26 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, lors d'une visite dans les installations du Réseau pour la santé du cerveau des enfants à Surrey, l'honorable Terry Beech, Ministre des Services aux Citoyens, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et du ministre de la Santé, l'honorable Mark Holland, a souligné le soutien apporté par le gouvernement aux organismes scientifiques et de recherche indépendants par l'intermédiaire du Fonds stratégique des sciences (FSS), y compris des investissements dans les travaux du Réseau pour la santé du cerveau des enfants et du Community Circle on Scaling Business Innovation for Humanity.

Comme annoncé en décembre 2023, le FSS soutient le travail de 24 organisations, qui ont été récompensées dans le cadre d'une nouvelle approche compétitive, fondée sur le mérite et la transparence, appuyée par les conseils d'un groupe d'experts indépendants.

Ces organisations couvrent l'ensemble du paysage scientifique et de la recherche au Canada et apportent des contributions dans une série de domaines cruciaux, notamment la recherche et le développement de solutions en matière de soins de santé, le soutien à l'inclusion des Autochtones et à leurs activités de recherche, la lutte contre les changements climatiques, le soutien à la science et à la recherche dans l'Arctique, les avancées dans les technologies émergentes telles que l'informatique quantique et l'intelligence artificielle, la promotion de l'enseignement des STIM auprès des jeunes et l'offre de possibilités d'apprentissage et de formation aux étudiants de niveau postsecondaire.

Les scientifiques et les chercheurs canadiens s'emploient à résoudre les défis les plus importants au monde, au profit de l'ensemble de la population. Leurs innovations et leurs découvertes sont à la base de la croissance économique et de la prospérité du Canada, ainsi que de la santé et du bien-être des citoyens. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a décidé d'investir 800 millions de dollars dans la FSS et continuera à le faire pour stimuler la recherche et l'innovation et faire en sorte que le Canada reste un chef de file en matière d'innovation, de recherche et de nouvelles technologies.

Citations

« Le Canada est reconnu mondialement pour sa science et son innovation révolutionnaires. Le Fonds stratégique des sciences permet au Canada de rester un chef de file dans la résolution de certains des problèmes les plus difficiles au monde, tout en attirant les meilleurs talents et la crème de l'expertise. Notre gouvernement encourage la science, la recherche et les faits dans l'élaboration des politiques, ce qui se traduit par de meilleurs résultats en matière de santé et de bien-être pour les Canadiens. »

- Le ministre des Services aux Citoyens, l'honorable Terry Beech

« La science et la recherche sont au cœur de la prospérité économique et des progrès continus du Canada. Les chercheurs approfondissent notre compréhension du monde et suscitent de nouvelles idées en vue de surmonter les grands défis de notre époque. En effectuant cet investissement au titre du Fonds stratégique des sciences, le gouvernement du Canada réitère son soutien à la recherche avancée de calibre mondial menée au pays ainsi qu'aux chercheurs qui s'emploient à inspirer et à former la prochaine génération. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Nous investissons dans des organismes spécialisés en santé, par l'entremise du Fonds stratégique des sciences, pour repousser les limites de la recherche et du savoir et améliorer les résultats en matière de santé aux quatre coins du pays. Ce financement cible des traitements médicaux novateurs, des activités biotechnologiques de pointe, la science génomique, la médecine régénératrice, et la recherche sur le cancer et la santé du cerveau. En approfondissant notre compréhension des problématiques liées à la santé et en y apportant des solutions scientifiques, nous investissons dans le mieux-être de la population. »

- Le ministre de la Santé, l'honorable Mark Holland

Faits en bref

Le Fonds stratégique des sciences (FSS), dont la mise sur pied a été annoncée dans le budget de 2019, vise à améliorer l'efficacité des investissements fédéraux dans les organismes tiers de science et de recherche grâce à l'utilisation d'un cadre fondé sur des principes pour évaluer les demandeurs de fonds.

Depuis 2016, le gouvernement a fourni plus de 16 milliards de dollars à l'appui de la science et de la recherche.

En outre, le budget de 2024 propose l'octroi de 825 millions de dollars pour accroître le soutien accordé aux étudiants à la maîtrise, au doctorat et au postdoctorat ainsi que le versement d'un financement de 1,8 milliard de dollars aux conseils subventionnaires fédéraux afin de hausser les subventions de recherche de base et de soutenir le milieu canadien de la recherche.

Le budget de 2024 prévoit également des investissements dans l'aménagement d'installations et d'infrastructures de recherche modernes et de calibre supérieur pour appuyer les travaux qui permettront de résoudre des problèmes concrets, d'ouvrir des possibilités économiques, et d'attirer et de former la prochaine génération de talents scientifiques.

Le prochain appel de demandes au titre du FSS aura lieu en 2026-2027. Le financement associé au concours actuel sera versé d'avril 2024 à mars 2029, au fur et à mesure que les ententes de contribution seront finalisées.

Le Réseau pour la santé du cerveau des enfants (RSCE) est l'une des 24 organisations sélectionnées. Le RSCE est un réseau de recherche national qui se concentre sur le développement du cerveau des enfants et les troubles du développement neurologique. Le RSCE est éligible à un investissement allant jusqu'à 17 millions de dollars du FSS.

Une autre organisation sélectionnée est le Community Circle on Scaling Business Innovation for Humanity, qui collabore avec des communautés autochtones et rurales pour développer et mettre en œuvre des solutions innovantes et durables aux problèmes de santé liés à l'eau, grâce à une méthodologie unique de résolution des problèmes adaptée à la communauté. Le Cercle peut bénéficier d'un financement maximal de 2,8 millions de dollars de la part du FSS.

