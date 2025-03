GATINEAU, QC, le 21 mars 2025 /CNW/ - Le Canada a besoin de plus de travailleurs dans tous les secteurs pour stimuler la croissance et assurer la résilience nécessaire actuellement. La formation intégrée à l'emploi est la manière la plus simple et la plus rapide d'atteindre ces objectifs. En aidant plus d'étudiants de niveau postsecondaires à développer des compétences liées à une carrière, nous leur donnons un bon départ pour leur emploi futur.

C'est pour cette raison que le ministre de l'Emploi et des Familles, Steven MacKinnon, a annoncé aujourd'hui que 40 000 possibilités d'apprentissage intégré au travail de plus seront offertes partout au pays, dans le cadre du Programme de stages pratiques pour étudiants.

Les organismes approuvés recevront du financement pour offrir des placements professionnels ainsi que des possibilités d'apprentissage intégré au travail, en personne et virtuellement, aux étudiants de niveau postsecondaire partout au Canada.

En finançant des possibilités d'apprentissage intégré au travail dans le cadre du Programme de stages pratiques pour étudiants, le gouvernement du Canada aide les étudiants à acquérir des compétences liées au travail et de l'expérience, qui s'ajoutent aux connaissances techniques acquises pendant leurs études et les appuient par le fait même dans leur transition de l'école à l'emploi. Entre autres possibilités offertes, mentionnons les placements professionnels (par exemple dans le cadre de programmes d'alternance travail-études ou les stages) ainsi que les occasions d'apprentissage innovant intégré au travail (par exemple les marathons de programmation et les microstages).

Citations

« L'expérience de travail pratique donne aux étudiants de niveau postsecondaire la formation et la confiance dont ils ont besoin pour faire la transition vers le marché du travail d'aujourd'hui. Le Programme de stages pratiques pour étudiants joue un rôle crucial dans ces efforts. C'est pour cette raison que nous investissons plus de 200 millions de dollars en 2025-2026 pour aider de nombreux étudiants à entrer sur le marché du travail plus tôt. »

- Le ministre de l'Emploi et des Familles, Steven MacKinnon

Faits en bref

Uniquement en 2023‑2024, le Programme de stages pratiques pour étudiants a appuyé plus de 57 000 possibilités d'apprentissage intégré au travail.

Dans le budget de 2024, le gouvernement s'est engagé à verser 207,6 millions de dollars au Programme de stages pratiques pour étudiants en 2025‑2026 pour aider les jeunes Canadiens à acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin ainsi qu'à poursuivre les études nécessaires pour obtenir de bons emplois bien rémunérés dans des domaines importants en croissance.

Depuis 2017, le Programme de stages pratiques pour étudiants a appuyé plus de 249 000 possibilités pour les étudiants dans tous les domaines d'études, ce qui a permis à ces derniers de constituer un réseau avec des employeurs, d'acquérir les compétences nécessaires en milieu de travail et d'améliorer leur transition de l'école au travail. Au total, 43 % de ces possibilités ont été offertes à des étudiants issus des groupes sous‑représentés.

Le Programme de stages pratiques pour étudiants a offert un soutien aux étudiants de plus de 380 établissements d'enseignement postsecondaire (87 %) partout au Canada.

Produits connexes

Document d'information : Organismes participant au Programme de stages pratiques pour étudiants au Canada

Liens connexes

Programme de stages pratiques pour étudiants

Initiative d'apprentissage innovant intégré au travail

