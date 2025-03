GATINEAU, QC, le 22 mars 2025 /CNW/ - Les droits de douane imposés sur les produits canadiens par les États-Unis et d'autres partenaires commerciaux sont injustifiés et déraisonnables. Ils nuisent aux travailleurs et aux employeurs canadiens et représentent un grand défi pour l'économie canadienne.

Bien que la priorité du gouvernement soit de faire annuler ces droits de douane, aider les travailleurs canadiens en ces temps difficiles et incertains est tout aussi important. C'est pourquoi le ministre de l'Emploi et des Familles, Steven MacKinnon, a souligné hier l'intention du gouvernement d'introduire de nouvelles mesures temporaires de l'assurance-emploi pour soutenir les travailleurs canadiens dont les emplois sont affectés par l'incertitude économique causée par ces droits de douane.

Les mesures temporaires seront mises en œuvre dans le cadre d'un projet pilote:

Augmenter artificiellement les taux de chômage régionaux utilisés pour déterminer l'accès aux prestations d'assurance-emploi et leur durée. Le taux sera augmenté d'un point de pourcentage dans toutes les régions de l'assurance-emploi, sans qu'aucune région ne connaisse un taux de chômage inférieur à 7,1 %. Cette mesure temporaire réduira le nombre d'heures requises pour être admissible aux prestations régulières à un maximum de 630 heures et augmentera le nombre de semaines d'admissibilité d'un maximum de quatre semaines supplémentaires. Cette mesure sera en vigueur pour une durée de trois mois.





Permettre aux demandeurs de recevoir des prestations d'assurance emploi plus tôt, en suspendant les règles relatives au traitement des indemnités de licenciement, congés payés, et autres indemnités de départ, de sorte qu'ils n'auront pas à être épuisés avant que les demandeurs ne commencent à recevoir des prestations d'assurance emploi. Cette mesure sera en vigueur pour une durée de six mois.





Suppression du délai d'attente afin que les travailleurs puissent recevoir des prestations dès la première semaine de chômage, les aidant ainsi à s'adapter plus facilement à une baisse de revenu. Tous les types de demandeurs, qu'ils demandent des prestations régulières ou spéciales, ou des prestations de pêcheurs, peuvent bénéficier de cette mesure. Cette mesure sera en vigueur pour une durée de six mois.

Ces changements viennent s'ajouter aux assouplissement temporaires du programme de Travail partagé annoncées par le gouvernement le 7 mars 2025, afin de rendre ce programme plus accessible aux travailleurs et aux employeurs.

Le gouvernement du Canada reconnaît également le rôle important des provinces et des territoires dans la prestation de l'aide à l'emploi et du perfectionnement professionnel des travailleurs admissibles à l'assurance-emploi. Le ministre se réjouit à l'idée de poursuivre les discussions avec les provinces et les territoires sur le développement de la main-d'œuvre, tout en faisant progresser la mobilité de la main-d'œuvre et la reconnaissance des diplômes étrangers.

Citations

« Les travailleurs canadiens se sont toujours montrés résilients lorsque confrontés à de grands défis. Cependant, les droits de douane, de même que l'incertitude économique qui en découle, sont hors de leur contrôle. C'est pourquoi le gouvernement du Canada agit rapidement pour modifier des programmes essentiels qui protègent les emplois et les travailleurs canadiens ainsi que l'économie du pays. »

- Le ministre de l'Emploi et des Familles, Steven MacKinnon

Faits en bref

Le programme d'assurance-emploi joue efficacement son rôle de stabilisateur économique, y compris en période de ralentissement économique. Le programme aide également les entreprises à prévenir les mises à pied et fournit une aide à l'emploi et à la reconversion des travailleurs. Lors de chocs économiques antérieurs, en vue de gérer les répercussions sur l'économie et le marché du travail, des mesures temporaires ont été mises en place, facilitant l'accès aux prestations et les rendant plus adéquates.

