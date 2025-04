Le premier ministre annonce qu'une délégation canadienne assistera aux funérailles de Sa Sainteté le pape François

OTTAWA, ON, le 23 avril 2025 /CNW/ - Le premier ministre Mark Carney a annoncé aujourd'hui que Ses Excellences la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, et M. Whit Fraser se rendront au Vatican le 25 avril 2025 pour assister aux funérailles de Sa Sainteté le pape François, qui auront lieu à la Basilique Saint-Pierre le 26 avril 2025. Ils dirigeront une délégation canadienne également composée de la Présidente du Sénat, l'honorable Raymonde Gagné.

À l'heure où les catholiques du Canada et du reste du monde pleurent la perte du pape François en lui rendant hommage, en tenant des messes commémoratives et des vigiles et en récitant des prières personnelles, les funérailles de Sa Sainteté seront diffusées en direct depuis le cœur de Rome, ce qui permettra au monde entier d'assister à la cérémonie officielle.

Citation

« Je me joins aux Canadiens, aux Canadiennes et aux catholiques du monde entier pour pleurer le décès de Sa Sainteté le pape François, évêque de Rome, un homme d'une grande clarté morale, d'un courage spirituel et d'une compassion sans bornes. De tous les coins du monde, les prières des croyants accompagnent le pape François sur le chemin de son repos éternel. Le legs spirituel et éthique du pape François façonnera notre conscience collective pendant des générations. Puissions-nous honorer sa mémoire en continuant à œuvrer pour un monde qui reflète la solidarité, la justice et la durabilité qu'il a si vigoureusement incarnées. Requiescat in pace. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Faits saillants

Sa Sainteté le pape François a été chef de l'Église catholique du 13 mars 2013 jusqu'à son décès, le 21 avril 2025.

Premier jésuite et premier Latino-Américain à devenir pape, Jorge Mario Bergoglio est né en 1936 à Buenos Aires , en Argentine. Il a choisi « François » comme nom pontifical en l'honneur de saint François d'Assise.

, en Argentine. Il a choisi « François » comme nom pontifical en l'honneur de saint François d'Assise. Le pape François est venu en visite au Canada en 2022. Au cours de cette visite, il a présenté des excuses historiques aux survivants des pensionnats autochtones, un pas important sur le chemin commun de la réconciliation.

en 2022. Au cours de cette visite, il a présenté des excuses historiques aux survivants des pensionnats autochtones, un pas important sur le chemin commun de la réconciliation. Le pontificat du pape François a été marqué par sa propension à défendre les personnes pauvres et marginalisées, son engagement à l'égard de la saine gestion de l'environnement et son travail d'inclusion au sein de l'Église catholique.

Les drapeaux des édifices et établissements du gouvernement du Canada de partout au pays, y compris sur la tour de la Paix à Ottawa , et aux ambassades canadiennes du Saint-Siège et de l'Italie seront en berne jusqu'au crépuscule le 26 avril 2025.

