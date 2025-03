GATINEAU, QC, le 21 mars 2025 /CNW/ - Les Canadiens méritent de vieillir dans la dignité. Pour de nombreux aînés, entretenir des liens sociaux et demeurer actifs dans leur collectivité est très important pour préserver cette dignité. Dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA), le gouvernement du Canada finance des initiatives pancanadiennes et communautaires partout au pays qui ont une incidence importante sur l'inclusion sociale des aînés dans leur collectivité.

Aujourd'hui, le ministre de l'Emploi et des Familles, Steven MacKinnon, a annoncé jusqu'à 61,9 millions de dollars sur cinq ans pour près de 20 projets à impact collectif dans le cadre du volet pancanadien de l'appel d'énoncés de projet du PNHA 2023-2024.

Le plus récent appel d'énoncés, lancé en octobre 2023, consistait en un processus de demande en deux étapes. À la première étape, les organismes intéressés devaient soumettre un énoncé de projet relatif à une initiative d'impact collectif proposée qui était axée sur l'inclusion sociale des aînés vulnérables. Les soumissionnaires retenus ont ensuite été invités à élaborer une proposition complète dans le cadre de la deuxième étape.

Les organismes sélectionnés sont admissibles à un financement d'un à cinq millions de dollars pour des projets s'étendant sur quatre à cinq ans.

L'annonce d'aujourd'hui repose sur les investissements du gouvernement du Canada visant à renforcer le soutien aux personnes âgées.

« En finançant des projets qui réunissent des organismes de différents secteurs pour collaborer et venir en aide aux aînés vulnérables, nous veillons à ce que les collectivités disposent d'outils nécessaires pour surmonter les difficultés uniques auxquelles elles font face et pour donner aux aînés la dignité et le respect qu'ils méritent. L'investissement annoncé aujourd'hui dans le programme Nouveaux Horizons pour les aînés permet à un plus grand nombre de projets au Canada d'obtenir l'aide nécessaire pour entreprendre ce travail important pour les aînés dans leurs collectivités. »

- Le ministre de l'Emploi et des Familles, Steven MacKinnon

Le PNHA est un programme fédéral de subventions et de contributions ayant pour objet d'offrir un soutien financier à des organismes afin de s'assurer que les aînés profitent de la qualité de vie dans leur collectivité et contribuent à l'améliorer.

Le volet pancanadien finance des projets d'impact collectif pluriannuels qui s'appuient sur des approches novatrices et axées sur la collaboration pour renforcer la capacité communautaire et accroître l'inclusion sociale des aînés.

Le plus récent appel d'énoncés de projet du PNHA en vue de financer des initiatives pancanadiennes s'est déroulé du 4 octobre au 15 novembre 2023.

Les projets pancanadiens financés dans le cadre de l'appel d'énoncés de projet du PNHA de 2018-2019 ont reçu plus de 57 millions de dollars.

