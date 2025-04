OTTAWA, ON, le 20 avril 2025 /CNW/ - Des représentants du gouvernement du Canada du Groupe de travail sur les menaces en matière de sécurité et de renseignements visant les élections tiendront une séance d'information technique à l'intention des médias afin de faire le point sur la 45e élection générale du Canada.

Date : Le lundi, 21 avril, 2025 Heure (toutes les heures locales) : 11 h 00 Lieu : Amphithéâtre national de la presse

Édifice Wellington, salle 325

180, rue Wellington, Ottawa (Ontario)

*Les journalistes peuvent également participer par vidéoconférence. La marche à suivre sera envoyée par la Tribune de la presse.

Seuls les membres de la tribune parlementaire peuvent participer à la période de questions et réponses, qui aura lieu sur place et via Zoom. Les médias qui ne sont pas membres de la tribune parlementaire peuvent communiquer avec [email protected] pour obtenir l'accès temporaire.

Documents

Pour recevoir des documents d'information, veuillez vous inscrire auprès des Relations avec les médias du Bureau du Conseil privé ([email protected]). Les documents seront accessibles juste avant le début de la séance d'information technique.

En s'inscrivant pour recevoir les documents à l'avance, les participants acceptent de garder les documents sous embargo jusqu'au début de la séance.

SOURCE Bureau du conseil privé

Personnes-ressources, Relations avec les médias, Bureau du Conseil privé, 613-957-5420, [email protected]