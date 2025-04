OTTAWA, ON, le 21 avril 2025 /CNW/ - Le premier ministre Mark Carney a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès de Sa Sainteté le pape François :

« Aujourd'hui, je me joins aux Canadiens, aux Canadiennes et aux catholiques du monde entier pour pleurer le décès de Sa Sainteté le pape François, évêque de Rome, un homme d'une grande clarté morale, d'un courage spirituel et d'une compassion sans bornes. De tous les coins du monde, les prières des croyants accompagnent le pape François sur le chemin de son repos éternel.

« Par ses enseignements et ses actions, le pape François a redéfini les responsabilités morales du leadership au XXIe siècle. Dans son encyclique historique, "Laudato si'" (Loué sois-Tu), il a fait entendre "le cri de la terre et le cri des pauvres", nous rappelant que la dégradation de l'environnement et l'injustice sociale sont profondément liées et qu'elles exigent que nous fassions preuve, sans délai, d'un leadership partagé.

« Sa vision de l'équité entre les générations était ancrée dans des appels à l'action concrets, aux politiques et à la responsabilité personnelle. J'ai eu le privilège de travailler aux côtés de Sa Sainteté et de son équipe dans le cadre de son Conseil pour un capitalisme inclusif, et j'ai pu constater de près son engagement inébranlable à placer la dignité humaine au centre de nos systèmes économiques et politiques.

« Lors de la réunion du Vatican en 2014, intitulée "Le bien commun mondial : vers une économie plus inclusive", le pape François a lancé un défi qui m'a guidé depuis. Il a comparé l'humanité au vin - riche, diversifié, plein d'esprit - et le marché à la grappa - distillée, intense et parfois déconnectée. Il nous a invités à "retransformer la grappa en vin", à réintégrer les valeurs humaines dans nos vies économiques.

« Sa Sainteté a compris, et enseigné, que la valeur du marché ne doit jamais éclipser les valeurs de la société. Il nous a montré que nous ne devons pas seulement mesurer ce que nous valorisons, mais aussi valoriser ce qui compte vraiment.

« Lors de sa visite au Canada, où il a présenté des excuses aux peuples autochtones au sujet des pensionnats, Sa Sainteté a entendu les Survivants et leurs descendants raconter comment ils ont vécu l'héritage de ce système, qui leur a infligé une douleur intense et durable, et a franchi une étape importante en matière de responsabilisation et de guérison sur la voie commune de la réconciliation.

« Il a reculé les limites de la papauté vers ses confins, toujours attentif aux pauvres et aux plus vulnérables, comme dans tous les aspects de sa mission de toute une vie.

« Le legs spirituel et éthique du pape François façonnera notre conscience collective pendant des générations. Puissions-nous honorer sa mémoire en continuant à œuvrer pour un monde qui reflète la solidarité, la justice et la durabilité qu'il a si vigoureusement incarnées.

« Requiescat in pace. »

