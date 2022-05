L'entreprise de Saint-Ambroise obtient une aide financière de 200 000 $ de DEC.

SAINT-AMBROISE, QC, le 4 mai 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir les entreprises manufacturières contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution remboursable de 200 000 $ aux Ateliers de fabrication du Saguenay. Cet appui de DEC lui permettra d'augmenter sa productivité de même que sa capacité de production.

Les Ateliers de fabrication du Saguenay se spécialisent dans la conception et la fabrication de produits en acier et en aluminium pour les secteurs agricole, ferroviaire et industriel. Fondée il y a près de 30 ans, l'entreprise manufacturière innovante excelle dans la fabrication d'équipements agricoles destinés à l'emballage et au conditionnement des produits maraîchers. Le projet soutenu par DEC consiste à acquérir une table de découpe au plasma à commande numérique à la fine pointe de la technologie ainsi que des équipements de production périphériques, comme une plieuse horizontale et une fraiseuse.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La relance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale. Elles contribuent de façon importante à la croissance et constituent des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

Citations

« Les PME sont au cœur de l'activité d'innovation et de la croissance économique de nos collectivités et les soutenir est une priorité du plan de relance économique de notre gouvernement. Nous les aidons notamment à croître en favorisant leur transition numérique. Je suis donc ravie que notre gouvernement appuie le projet des Ateliers de fabrication du Saguenay qui vise à acquérir une machine à la fine pointe de la technologie. Cette contribution permettra assurément à l'entreprise d'améliorer sa performance et de participer pleinement à la vitalité économique de Saint-Ambroise. Nul doute que c'est l'ensemble de notre économie qui bénéficiera du succès et des retombées de son projet. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« L'acquisition de ce nouvel équipement nous permet de continuer la transition technologique et numérique amorcée il y a quelques années et ainsi nous assurer de la croissance et de la pérennité de notre entreprise en augmentant notre productivité et notre efficacité. Dans le contexte économique actuel, le soutien financier de DEC est un appui considérable qui permettra à l'entreprise de poursuivre son rayonnement dans la communauté. »

Caroline Morrier, secrétaire-trésorière, Les Ateliers de fabrication du Saguenay

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

