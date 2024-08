L'entreprise de la MRC de Pontiac obtient une aide financière de 99 325 $ de DEC.

THORNE, QC, le 21 août 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir la croissance inclusive et la diversification des entreprises contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi Sophie Chatel, députée de Pontiac, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, une contribution remboursable de 99 325 $ à Chalets Prunella. Cet appui de DEC, accordé dans le cadre de la nouvelle approche de financement sur mesure pour les MRC économiquement vulnérables du Québec, permettra à l'entreprise de développer son offre touristique.

Niché au cœur d'une vaste forêt près de la rive du lac Johnson, Chalets Prunella offre quatre hébergements haut de gamme sur un terrain de 75 acres à Thorne (Ladysmith). Pour lui permettre de poursuivre sa croissance et d'augmenter son nombre d'unités tout en offrant un nouvel attrait (une expérience thermale), la jeune entreprise à propriété féminine bénéficiera de l'appui de DEC pour construire trois nouveaux minichalets ainsi qu'une aire de thermothérapie. Ce projet permettra entre autres de combler un manque d'hébergement touristique de qualité dans une collectivité dévitalisée.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive. Puisque les régions du Québec ne disposent pas toutes des mêmes atouts et ne sont pas confrontées aux mêmes défis, il est essentiel d'en tenir compte pour les appuyer dans leur développement économique.

Citations

« Concrétiser les projets qui rehausseront le potentiel de développement économique à long terme des entreprises est une priorité pour notre gouvernement. C'est dans cet esprit que nous appuyons des projets porteurs comme celui de Chalets Prunella, une entreprise située dans une MRC économiquement vulnérable du Québec. En aidant de jeunes entreprises comme celle‑ci dans leur croissance, nous contribuons à augmenter les retombées économiques du tourisme dans la communauté de Pontiac. »

Sophie Chatel, députée de Pontiac

« Notre gouvernement a pour mission d'accompagner les entreprises et les régions du pays vers l'économie de demain et de les aider à saisir les occasions d'affaires qui en ressortiront. C'est pourquoi DEC va plus loin dans sa démarche en portant une attention particulière aux MRC du Québec qui sont économiquement plus vulnérables. Grâce à l'appui de DEC, Chalets Prunella pourra augmenter et bonifier son offre alors que la demande pour son produit touristique de grande qualité est croissante. Toutes mes félicitations aux copropriétaires! »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Nous sommes très reconnaissantes pour cet appui de DEC, qui représente un véritable moteur pour la croissance de notre entreprise. Cette contribution financière nous permettra d'enrichir notre offre touristique en construisant trois nouveaux minichalets et en développant une aire de thermothérapie. Ce projet est une étape cruciale pour renforcer la position de Chalets Prunella comme destination de choix dans la région de l'Outaouais, et pour contribuer à l'essor économique du Pontiac. Nous sommes fières de faire partie de cette communauté et de participer à sa vitalité économique. »

Nancy Lemay et Catherine Lemay, copropriétaires, Chalets Prunella

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

DEC adapte déjà son soutien en fonction du potentiel de croissance de chaque région en offrant des conditions assouplies aux 75 municipalités régionales de comté (MRC) du Québec qui ont un faible potentiel de croissance.

Pour aller plus loin encore dans son mandat, jusqu'en 2027, DEC offre désormais aux huit MRC les plus vulnérables économiquement des assouplissements additionnels pour élargir les types d'aide offerts et la nature des projets appuyés. Ces huit MRC sont : Administration régionale Kativik, MRC Avignon, MRC de La Haute‑Gaspésie, MRC La Tuque, MRC de La Vallée‑de-la‑Gatineau, MRC du Golfe-du-Saint‑Laurent, MRC du Rocher‑Percé et MRC de Pontiac .

. DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

