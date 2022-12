L'établissement de formation et de recherche en génie de Montréal obtient une aide financière de près de 4 M$ de DEC.

MONTRÉAL, le 2 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir et améliorer la capacité des entreprises à innover contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Pascale St‑Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a profité de sa visite à l'École de technologie supérieure (ÉTS) pour annoncer aujourd'hui une contribution non remboursable de 3,76 M$. Ce soutien vise l'acquisition d'équipements de pointe qui permettront d'améliorer la capacité des entreprises à innover par le biais de transferts technologiques.

L'ÉTS est une constituante du réseau de l'Université du Québec et fait partie des plus importantes universités d'enseignement et de recherche en génie au Canada. L'aide de DEC lui permettra de se procurer de nouveaux équipements, tels qu'un banc d'essai de fatigue thermomécanique, un microscope à balayage de sonde et une cellule robotisée de préformage de composites. Ces équipements permettront de développer de nouveaux procédés de fabrication de matériaux de haute performance à faibles impacts environnementaux et de renforcer ses activités de recherche et développement auprès des PME du secteur de l'aérospatiale.

L'ÉTS forme 25 % des ingénieurs du Québec et se classe au deuxième rang du nombre de diplômes en génie décernés annuellement au premier cycle au Canada. Elle souscrit à l'initiative 30 en 30 d'Ingénieurs Canada qui fait du recrutement, du maintien en poste et du développement professionnel des femmes dans la profession d'ingénieur une de ses priorités. L'ÉTS vise une proportion de 30 % de femmes en génie d'ici 2030 et est en bonne voie d'atteindre cet objectif avant l'échéance.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les organismes innovants qui sont source de fierté dans leur communauté. La relance économique du Québec repose notamment sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale. L'innovation contribue de façon importante à la croissance en plus d'être un atout clé pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

Citations

« Outiller les PME et les accompagner dans leurs démarches pour innover et devenir plus compétitives fait partie des priorités de notre gouvernement. Voilà pourquoi nous apportons notre soutien à l'ÉTS, un établissement de formation et de recherche en génie de Montréal qui assure des services de transferts de technologies vers les entreprises. En misant sur ces projets novateurs et en valorisant l'adoption de procédés énergétiques plus propres, nous aidons concrètement les entreprises à se tailler une place dans l'économie de demain. Félicitations à toute l'équipe de l'ÉTS pour le succès de votre institution qui fait rayonner non seulement la région montréalaise, mais aussi l'économie canadienne dans son ensemble. »

L'honorable Pascale St‑Onge, députée de Brome‒Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Grâce à l'aide financière de notre gouvernement à l'ÉTS, les entreprises et les PME pourront continuer de travailler de concert avec les chercheurs de l'établissement pour innover et consolider leur position dans l'industrie et sur les marchés. Ce soutien, qui fait partie de notre plan de relance économique, bénéficiera à toute la région de Montréal et permettra à l'économie canadienne de revenir encore plus forte. »

L'honorable Marc Miller, député de Ville‑Marie‒Le Sud‑Ouest‒Île‑des‑Sœurs et ministre des Relations Couronne‒Autochtones

« L'ÉTS est fière de favoriser le développement d'une industrie et d'une économie durables. Les équipements de pointe acquis grâce au financement de DEC nous permettront de nouvelles collaborations en recherche avec nos partenaires privés, notamment afin de réduire la consommation de carburant des avions et de rendre leurs composantes plus facilement recyclables en fin de vie. Les technologies sont appelées à refaçonner le monde afin de pouvoir mieux répondre aux défis et aux besoins qui évoluent constamment. »

François Gagnon, directeur général de l'École de technologie supérieure

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Ariane Joazard‑Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]