Le gouvernement du Canada investit dans l'innovation en soutenant Réseau Trans-Al

L'organisme de Saguenay obtient une aide financière de 475 944 $ de DEC.

SAGUENAY, QC, le 22 juin 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir l'industrie manufacturière contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution non remboursable de 475 944 $ au Réseau Trans-Al. Cet appui de DEC permettra à l'organisme d'appuyer l'innovation et la croissance au sein des entreprises œuvrant dans le secteur de l'aluminium au Québec dans un contexte de développement durable.

Le Réseau Trans-Al est un organisme qui regroupe des entreprises manufacturières de l'industrie de l'aluminium qui, en collaboration avec les acteurs du secteur, contribue à l'avancement technique, technologique et des affaires de ses membres. Ses activités incluent notamment le transfert de connaissances techniques, la diffusion d'information sur des technologies de pointe ou des outils numériques ainsi que le référencement, le réseautage d'affaires et l'échange d'expertise et d'expérience.

La contribution de DEC permettra au Réseau Trans-Al d'appuyer la croissance des PME de l'industrie de l'aluminium en les aidant à accélérer leur transition numérique et à adopter des technologies de fabrication de pointe via, entre autres, le Consortium TIC (technologies de l'information et de la communication).

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

« L'industrie manufacturière est un pilier de notre économie, et c'est pourquoi notre gouvernement s'est engagé à investir pour assurer que nos PME, dont celles du secteur de l'aluminium, demeurent compétitives et innovantes. Grâce à l'appui de DEC, le Réseau Trans-Al pourra aider les entreprises à augmenter leur productivité ainsi que l'innovation technologique dans leurs procédés et processus. Le succès et les retombées de ce projet contribueront à la vitalité économique de Saguenay et de la grande région du Saguenay-Lac-St-Jean. »

« L'appui financier de DEC permet à Trans-Al d'agir directement auprès des PME, et ce, autant pour l'intensification technologique et numérique des entreprises que pour l'augmentation de leur productivité. L'industrie québécoise de la transformation de l'aluminium et les équipementiers ont fait le choix d'investir dans l'innovation et les technologies pour demeurer compétitifs à l'échelle mondiale et, plus récemment, pour entamer la décarbonation de leurs productions. Au cours des trois prochaines années, Trans-Al compte participer activement à ces efforts de croissance durable de l'industrie. »

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

