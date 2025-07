WHITBY, ON, le 16 juill. 2025 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire du ministre des Finances et du Revenu national et du secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières), Ryan Turnbull, fera une annonce concernant la foresterie au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Tim Hodgson. Un point de presse suivra.

Date : 17 juillet 2025

Heure : 13 h (HE)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises lors de l'inscription.

