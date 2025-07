HAMILTON, ON, le 16 juill. 2025 /CNW/ - Le Canada est l'un des pays les plus exposés à la restructuration fondamentale de l'industrie mondiale de l'acier, avec des exportations d'acier substantielles, une utilisation élevée par habitant et un marché d'importation ouvert de manière disproportionnée. Pour rester compétitif et développer son économie, le Canada doit accroître sa force à l'intérieur du pays. Notre objectif est de stabiliser le marché intérieur de l'acier et d'empêcher tout détournement des courants commerciaux préjudiciable dans le contexte des tensions actuelles sur le marché mondial de l'acier.

Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé une série de mesures ciblées visant à soutenir l'industrie canadienne de l'acier, à protéger les carrières des Canadiens et des Canadiennes, et à investir dans notre capacité industrielle nationale afin de bâtir un Canada fort. Le nouveau gouvernement du Canada prendra les mesures suivantes :

1. Restreindre et réduire les importations d'acier étranger sur le marché canadien

Comme annoncé le 19 juin 2025, le nouveau gouvernement du Canada a promis d'examiner les contingents tarifaires pour les partenaires non-signataires d'accords de libre-échange (ALE) dans un délai de 30 jours. À cette fin, les changements suivants aux contingents tarifaires entreront en vigueur dans les prochains jours.

Premièrement, le Canada va resserrer les niveaux des contingents tarifaires sur les produits d'acier provenant de pays non-signataires d'ALE de 100 % à 50 % des volumes de 2024. Au-delà de ces niveaux, des droits de douane de 50 % s'appliqueront.

Deuxièmement, pour les partenaires autres que les États-Unis avec lesquels nous avons un ALE, le Canada instaurera un niveau de contingent tarifaire pour les produits d'acier correspondant à 100 % des volumes de 2024 et appliquera des droits de douane de 50 % sur les importations d'acier dépassant ces niveaux.

appliquera des droits de douane de 50 % sur les importations d'acier dépassant ces niveaux. Les ententes en vigueur avec nos partenaires de l'ACEUM demeureront telles quelles, et les mesures commerciales actuelles avec les États-Unis ne seront pas modifiées.

Le gouvernement procède à un examen de son cadre de remise afin de favoriser l'utilisation de l'acier et de l'aluminium canadiens dans les produits fabriqués au Canada. Le Canada réévaluera ses accords commerciaux actuels en ce qui concerne l'acier, conformément aux progrès réalisés dans les discussions bilatérales avec les États-Unis et en tenant compte des négociations générales sur l'acier.

réévaluera ses accords commerciaux actuels en ce qui concerne l'acier, conformément aux progrès réalisés dans les discussions bilatérales avec les États-Unis et en tenant compte des négociations générales sur l'acier. De plus, le Canada appliquera des droits de douane supplémentaires de 25 % sur les importations d'acier de tous les pays autres que les États-Unis contenant de l'acier fondu et coulé en Chine.

Ces mesures permettront de renforcer la compétitivité des producteurs d'acier canadiens en les protégeant contre les détournements des courants commerciaux résultant de l'évolution rapide du marché mondial de l'acier, en créant des chaînes d'approvisionnement plus résilientes et en débloquant de nouveaux capitaux privés dans la production canadienne.

2. Investir dans les travailleurs et travailleuses de l'acier canadiens et la production d'acier

En s'appuyant sur les améliorations apportées à l'assurance-emploi (AE) et au partage du travail de l'AE, le gouvernement investira 70 millions de dollars dans les ententes sur le développement du marché du travail pour fournir de la formation et des mesures de soutien du revenu à près de 10 000 travailleurs et travailleuses de l'acier touchés. En investissant dans la requalification et en augmentant les mesures d'aide offertes à la main-d'œuvre, nous veillerons à ce que les travailleurs disposent des compétences et du soutien nécessaires pour répondre aux besoins futurs de l'industrie.

Afin de renforcer la main-d'œuvre et de la préparer à bâtir une industrie sidérurgique plus résiliente, le Canada fournira un milliard de dollars au Fonds stratégique pour l'innovation afin de permettre aux entreprises de faire avancer des projets qui amélioreront leur compétitivité sur le marché national, qui catalyseront la production de produits en acier qui ne sont pas actuellement fabriqués au Canada et créeront des emplois dans des secteurs tels que celui de la défense.

L'initiative Pivoter pour se propulser de la Banque de développement du Canada est élargie pour fournir du soutien aux petites et moyennes entreprises admissibles de l'industrie de l'acier ayant des problèmes de liquidité.

L'industrie sidérurgique sera mise en priorité grâce à un investissement de 150 millions de dollars dans l'Initiative fédérale de réponse aux droits de douane et par l'entremise des organismes de développement régional.

Finalement, le Crédit pour les grandes entreprises touchées par les droits de douane sera actualisé : les critères d'admissibilité seront élargis et un financement à taux plus avantageux sera offert aux entreprises. Ces changements comprendront la réduction du chiffre d'affaires annuel minimum requis de 300 à 150 millions de dollars, la réduction du prêt minimum de 60 à 30 millions de dollars, la prolongation de la durée du prêt de 5 à 7 ans, la réduction du taux d'intérêt initial et l'obligation pour les entreprises de donner la priorité au maintien en poste des travailleurs et travailleuses.

3. Opter en priorité pour l'acier canadien pour la réalisation de grands projets

Pendant que le gouvernement fédéral s'acquitte de son mandat consistant à bâtir de grands projets d'intérêt national et à construire des millions de logements supplémentaires plus rapidement, nous ferons en sorte que l'acier et d'autres matériaux canadiens soient utilisés en priorité dans la construction. Nous entendons également modifier les procédures fédérales de passation des marchés afin d'obliger les entreprises qui passent des contrats avec le gouvernement fédéral à s'approvisionner en acier auprès d'entreprises canadiennes.

En cette période de transformation, nous passons de la dépendance à la résilience en utilisant l'acier canadien pour protéger notre souveraineté, développer nos industries, exporter notre énergie et bâtir une économie canadienne forte. Il est temps de bâtir grand, de bâtir avec audace et de bâtir la plus forte économie du G7 avec l'acier canadien.

Citations

« Notre industrie de l'acier sera au cœur de la compétitivité, de la sécurité et de la prospérité du Canada. À l'heure où notre pays passe de la dépendance à la résilience, le nouveau gouvernement du Canada prend des mesures importantes pour soutenir, renforcer et transformer l'industrie afin qu'elle soit plus résiliente face aux profondes mutations du marché mondial et des chaînes d'approvisionnement. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Notre gouvernement continue de défendre les travailleurs, les entreprises et les investissements canadiens alors que nous nous adaptons au nouvel environnement commercial. Parallèlement, nous renforçons activement nos producteurs nationaux grâce aux importantes mesures de soutien supplémentaires annoncées aujourd'hui, leur permettant de construire des infrastructures essentielles et d'assurer la prospérité des travailleurs de cette industrie canadienne clé. »

-- L'hon. François-Phillipe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national

« Protéger l'industrie sidérurgique canadienne, c'est défendre les emplois canadiens, garantir notre souveraineté économique et construire l'avenir ici même, chez nous. Les travailleurs et travailleuses de l'acier du Canada sont essentiels à la construction d'une économie canadienne forte; protéger leurs emplois, c'est protéger l'avenir économique du Canada. »

-- L'hon. Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Les travailleurs et travailleuses de l'acier et leur industrie sont essentiels à l'économie canadienne. Le Canada soutiendra ceux dont les emplois sont menacés par les droits de douane. L'annonce d'aujourd'hui aidera les travailleurs et travailleuses à accéder à une formation et à une remise à niveau des compétences adaptées aux besoins du secteur de l'acier. Alors que nous bâtissons le pays le plus fort du G7, le message adressé aux travailleuses et travailleurs canadiens de l'acier est clair : nous sommes avec vous. »

-- L'hon. Patty Hajdu, ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario

« Le Canada bâtit plus vite et plus résilient. En priorisant l'acier canadien et les matériaux locaux dans nos projets, nous prenons des mesures pour soutenir les fournisseurs canadiens, protéger les emplois bien rémunérés et renforcer notre chaîne d'approvisionnement tout en appuyant notre industrie face aux tarifs injustifiés imposés par les États-Unis. »

-- L'hon. Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement

