GATINEAU, QC, le 15 juill. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, sera à Sault Ste. Marie pour faire une annonce.

La ministre sera accompagnée par le député de Sault Ste. Marie--Algoma, Terry Sheehan.

Les médias sont invités à visiter les installations de Algoma Steel Inc. avant l'annonce. Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le mercredi 16 juillet 2025 Heure : Visite guidée - 11 h 45 (HAE) Annonce - 12 h 30 (HAE) Lieu : Algoma Steel Inc. 105, rue West Sault Ste. Marie (Ontario)

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire et obtenir de plus amples renseignements sur la navette pour les médias, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements : Jennifer Kozelj, Conseiller principal en communication et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]