HALIFAX, NS, le 5 févr. 2025 /CNW/ - Les répercussions des changements climatiques sont de plus en plus visibles partout au Canada. Le gouvernement du Canada travaille à rendre le réseau de transport du Canada plus écologique, à bâtir des chaînes d'approvisionnement plus résilientes et un avenir durable, à soutenir les emplois et à stimuler la croissance économique.

La ministre des Transports et du Commerce intérieur, l'honorable Anita Anand, a annoncé aujourd'hui un investissement pouvant atteindre 25 millions de dollars pour l'Administration portuaire d'Halifax. Cet investissement renforce à la fois la durabilité environnementale et l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, tout en soutenant activement les efforts de décarbonisation du secteur des transports et en renforçant la résilience de l'infrastructure.

La répartition des investissements comprend :

Jusqu'à 22,5 millions de dollars, dans le cadre du Programme de corridors maritimes verts, pour accélérer l'aménagement du corridor maritime vert entre Halifax et Hambourg en : se préparant à accueillir et à éventuellement ravitailler en carburant de remplacement les navires; en établissant une installation de production d'hydrogène; électrifiant l'équipement portuaire afin de réduire les émissions; faisant l'acquisition d'une locomotive ferroviaire électrique et en lançant un programme incitatif pour transférer le trafic de marchandises de la route au chemin de fer.

et Hambourg en : 2,5 millions de dollars pour le projet d'infrastructure des grues de navire à terre, dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux, afin de réduire la congestion de la chaîne d'approvisionnement, d'accroître la capacité des terminaux et d'augmenter la vitesse et l'efficacité lors de l'entretien des plus grands navires au Port de Halifax .

L'investissement dans des activités et une infrastructure portuaires propres améliore collectivement l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement en réduisant la congestion au port. En améliorant la capacité des terminaux et en optimisant les opérations au moyen d'une infrastructure modernisée, ces initiatives permettront de simplifier la logistique et de faciliter le mouvement des marchandises, ce qui favorisera ultimement la croissance économique et la création d'emplois dans le secteur maritime de la Nouvelle-Écosse.

Transports Canada collabore avec les parties prenantes de l'industrie, les communautés côtières, les partenaires autochtones et les organisations environnementales pour créer un avenir plus propre et durable pour le transport maritime, renforcer les chaînes d'approvisionnement et assurer une économie plus résiliente et efficace pour les Canadiennes et Canadiens.

Citation

« Nos ports sont essentiels au commerce mondial et à l'économie canadienne. En investissant dans des corridors maritimes verts, l'infrastructure de la chaîne d'approvisionnement et les technologies propres, nous prenons des mesures décisives pour réduire les émissions. Ensemble, nous bâtissons un avenir durable pour le transport, tout en soutenant les emplois et en stimulant la croissance économique en Nouvelle-Écosse et ailleurs. «

L'honorable Anita Anand

Ministre des Transports et du Commerce intérieur

« L'investissement dans le Programme de corridors maritimes verts de Transports Canada aidera à positionner de façon concurrentielle le port d'Halifax pour l'avenir. Partout dans le monde, on s'intéresse à la décarbonisation du transport maritime. Les fonds accordés aideront à financer des études de faisabilité, des évaluations, du nouvel équipement et le perfectionnement de la main-d'œuvre ici au port. Pour toutes les activités financées, nous travaillerons avec nos partenaires du port. Nous tenons à remercier Transports Canada d'appuyer notre projet et d'investir dans le pouvoir des partenariats avec nous. »

Fulvio Fracassi

Président-directeur général, Administration portuaire de Halifax

« Le port d'Halifax est une force incontestable pour notre municipalité, notre province, notre région et notre pays. Cet investissement aidera à simplifier les opérations, à électrifier le port afin de réduire les émissions et à préparer des navires alimentés par des carburants de rechange, ce qui permettra au port de continuer à se moderniser, à croître et à offrir de bons emplois ici même au pays. »

L'honorable Darren Fisher

Ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

Les faits en bref

Le Programme de corridors maritimes verts finance des projets qui contribuent à l'établissement de corridors maritimes verts et à la décarbonisation du secteur maritime le long des Grands Lacs, de la Voie maritime du Saint-Laurent et des côtes est et ouest du Canada . Le Programme : élimine les obstacles à l'acquisition d'équipement et d'infrastructures de réduction des émissions; encourage les partenariats et les investissements dirigés par l'industrie pour accélérer l'acquisition de technologies et d'infrastructures de réduction des émissions de gaz à effet de serre; atténue les risques associés aux investissements visant à augmenter le niveau de maturité technologique des technologies de propulsion carboneutres et des carburants à faible teneur en carbone destinés à la flotte maritime du pays; renforce la capacité des propriétaires et des exploitants de navires canadiens à identifier, à planifier et à adopter les technologies carboneutres et les carburants faibles en carbone de la prochaine génération dans leurs activités de transport maritime.

et des côtes est et ouest du . Le Programme : Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel à la croissance économique du Canada . Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du Canada .

. Le gouvernement du , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du . Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme concurrentiel et fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans les biens de transport essentiels qui appuient l'activité économique au Canada . Depuis 2017, un total de 4,1 milliards de dollars a été alloué à des projets qui appuient l'amélioration des routes, des voies ferrées, des routes aériennes et des routes maritimes du Canada afin de favoriser le commerce national et international.

. Depuis 2017, un total de 4,1 milliards de dollars a été alloué à des projets qui appuient l'amélioration des routes, des voies ferrées, des routes aériennes et des routes maritimes du afin de favoriser le commerce national et international. Depuis l'achèvement du projet d'infrastructure des grues de navire à terre en juin 2024, le port a réussi à réduire les délais d'exécution pour le déchargement et le chargement des navires et à augmenter le nombre de porte-conteneurs pris en charge.

Liens connexes

Visitez le site Web de Transports Canada.

Abonnez-vous à Nouvelles en direct ou restez branchés par l'entremise de X, de Facebook, de YouTube, d'Instagram, et de LinkedIn pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Autres formats

Communiquez avec nous pour obtenir un autre format de ce communiqué.

SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources : Laura Scaffidi, Directrice des communications, Cabinet de l'honorable Anita Anand, Ministre des Transports et du Commerce intérieur, Ottawa, [email protected]; Relations avec les médias : Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]