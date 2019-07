Le gouvernement du Canada investit dans l'infrastructure de transport du port de Vancouver pour aider à acheminer les produits aux marchés

VANCOUVER, le 23 juill. 2019 /CNW/ - La qualité de l'infrastructure de transport du Canada et l'efficacité de nos corridors de commerce sont des éléments clés du succès des compagnies canadiennes sur le marché mondial. Le gouvernement du Canada investi dans les projets d'infrastructure qui créent des emplois de qualité pour la classe moyenne et qui appuient la croissance économique.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a fait l'annonce d'un important investissement de 102 millions de dollars consacrés à cinq projets qui contribueront à l'efficacité des activités du port de Vancouver et à l'acheminement des marchandises canadiennes vers les marchés étrangers.

Les projets se détaillent comme suit :

42,7 millions de dollars seront affectés au regroupement des activités du terminal automobile de l'île d'Annacis et du terminal Richmond pour répondre au marché de l'automobile asiatique en pleine croissance et pour améliorer les activités ferroviaires dans les environs.

pour répondre au marché de l'automobile asiatique en pleine croissance et pour améliorer les activités ferroviaires dans les environs. 12,2 millions de dollars seront affectés à l'amélioration de la circulation routière et ferroviaire et dans le développement de terminaux portuaires d'exportation du vrac desservis par chemin de fer sur les terrains portuaires du quai Fraser Surrey .

. 39,4 millions de dollars seront affectés à l'amélioration de la fluidité de la circulation et de la réduction de la congestion dans le corridor Portside-Blundell à Richmond .

. 1,6 million de dollars seront affectés à l'exploration des moyens pour faire face au volume croissant des importations et des exportations en évaluant la faisabilité du transport maritime à courte distance dans le Grand Vancouver.

6 millions de dollars seront affectés à l'élaboration, pour les ports de Vancouver et de Prince Rupert , d'un tableau de bord mesurant en temps réel le rendement de chaque étape de la chaîne d'approvisionnement pour l'ensemble des marchandises transitant par les deux ports.

et de , d'un tableau de bord mesurant en temps réel le rendement de chaque étape de la chaîne d'approvisionnement pour l'ensemble des marchandises transitant par les deux ports. Ces investissements devraient avoir d'importantes retombées sur le plan de l'économie et de l'emploi dans la région en créant environ 2320 emplois dans la région pendant la période de construction. Avec ces investissements le Port de Vancouver pourra ainsi demeurer concurrentiel, aujourd'hui et à l'avenir.

Le gouvernement du Canada appuie les projets d'infrastructure qui contribuent le plus au succès continu du Canada sur le plan du commerce international. La diversification du commerce est au cœur du Fonds national des corridors commerciaux, lequel finance des projets qui :

améliorent la fluidité et la performance du réseau de transport afin d'accroître la valeur et le volume des marchandises exportées du Canada vers les marchés outre-mer;

vers les marchés outre-mer; génèrent de nouveaux échanges commerciaux outre-mer grâce aux investissements.

Citation

« Notre gouvernement investit dans l'économie canadienne en apportant des améliorations à nos corridors de commerce et de transport. Nous appuyons des projets qui assureront la circulation efficace des marchandises vers les marchés et des personnes vers leur destination, qui stimuleront la croissance économique, qui créeront des emplois de qualité pour la classe moyenne, et qui veilleront à ce que les réseaux de transport du Canada demeurent concurrentiels et efficaces. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

« Notre gouvernement investit 12,2 millions de dollars dans l'amélioration de la circulation routière et ferroviaire et dans le développement de terminaux portuaires d'exportation du vrac desservis par chemin de fer sur les terrains portuaires du quai Fraser Surrey. Nous avons grandement besoin de l'amélioration de nos routes et de ces passages à niveau, ainsi que des barrières du système de contrôle d'accès des véhicules au port, des quatre voies d'attente et d'un système de gestion électronique du temps d'attente. Ces améliorations contribueront à réduire la congestion, à accroître l'efficacité et à rendre nos routes plus sécuritaires. Ce sont d'excellentes nouvelles pour Surrey. »

Randeep Sarai, député de Surrey-Centre

« Il est essentiel d'avoir une circulation fluide des personnes et des marchandises pour stimuler la croissance économique et tirer profit des possibilités commerciales qu'offre la porte de l'Asie-Pacifique du Canada. L'aide fédérale dans le cadre du projet d'amélioration du passage supérieur Portside-Blundell renforcera grandement le réseau de transport régional, améliorera l'efficacité des corridors de commerce et de l'infrastructure portuaire existants et ouvrira de nouveaux débouchés commerciaux qui profiteront à Richmond et aux environs. »

Joe Peschisolido, député de Steveston--Richmond-Est

« En tant que l'un des corridors commerciaux les plus importants du Canada, Delta est un bon endroit pour investir dans l'infrastructure qui soutient le succès des entreprises canadiennes à l'échelle mondiale. Notre gouvernement investit plus de 42 millions de dollars dans l'expansion et l'optimisation du terminal automobile de l'île d'Annacis, une ressource importante de l'industrie automobile canadienne. Cet investissement contribuera à assurer le succès du terminal de Delta tout en créant de bons emplois, en renforçant l'infrastructure et en ouvrant de nouveaux marchés. »

L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, et députée de Delta

Faits en bref

Un réseau de transport efficace et fiable joue un rôle clé dans la croissance économique du Canada . Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux effectue des investissements qui soutiendront la circulation des marchandises vers les marchés internationaux. Alors que les États-Unis restent le principal partenaire commercial du Canada avec des échanges commerciaux se chiffrant à 741,4 milliards de dollars en 2018 (437,6 milliards de dollars d'exportations, 303,8 milliards de dollars d'importations), le commerce avec les marchés internationaux est en pleine croissance. Entre 2015 et 2018, les échanges commerciaux avec l'Asie (sauf le Moyen-Orient) ont progressé de 18,9 % pour se chiffrer à 199,2 milliards de dollars, tandis que ceux avec l'Union européenne ont progressé de 19 % pour atteindre 118,1 milliards de dollars.

. Le gouvernement du , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux effectue des investissements qui soutiendront la circulation des marchandises vers les marchés internationaux. Alors que les États-Unis restent le principal partenaire commercial du avec des échanges commerciaux se chiffrant à 741,4 milliards de dollars en 2018 (437,6 milliards de dollars d'exportations, 303,8 milliards de dollars d'importations), le commerce avec les marchés internationaux est en pleine croissance. Entre 2018, les échanges commerciaux avec l'Asie (sauf le Moyen-Orient) ont progressé de 18,9 % pour se chiffrer à 199,2 milliards de dollars, tandis que ceux avec l'Union européenne ont progressé de 19 % pour atteindre 118,1 milliards de dollars. Les ports de l'Ouest canadien ont exporté l'équivalent d'environ 55 milliards de dollars en marchandises en 2018. En fait de volume de marchandises, le port de Vancouver est le port le plus achalandé au pays et le troisième en Amérique du Nord. Il a traité 147,1 millions de tonnes de marchandises en 2018 (2,8 millions de tonnes par semaine). Un grand nombre des principaux produits d'exportation du Canada transitent par le port de Vancouver , dont le charbon, les céréales, les produits forestiers, les produits chimiques, les métaux, les minéraux et les engrais.

est le port le plus achalandé au pays et le troisième en Amérique du Nord. Il a traité 147,1 millions de tonnes de marchandises en 2018 (2,8 millions de tonnes par semaine). Un grand nombre des principaux produits d'exportation du transitent par le port de , dont le charbon, les céréales, les produits forestiers, les produits chimiques, les métaux, les minéraux et les engrais. Le gouvernement du Canada effectue des investissements qui aident les exportateurs canadiens à intensifier leur présence dans de nouveaux marchés et à tirer profit des nouvelles possibilités qui s'offrent grâce aux accords commerciaux que le gouvernement a conclus au cours des trois dernières années. En investissant dans les industries dépendantes des importations, le gouvernement s'engage à créer des emplois bien rémunérés et à renforcer l'économie canadienne.

effectue des investissements qui aident les exportateurs canadiens à intensifier leur présence dans de nouveaux marchés et à tirer profit des nouvelles possibilités qui s'offrent grâce aux accords commerciaux que le gouvernement a conclus au cours des trois dernières années. En investissant dans les industries dépendantes des importations, le gouvernement s'engage à créer des emplois bien rémunérés et à renforcer l'économie canadienne. Au moyen du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, d'infrastructures vertes, d'infrastructures sociales, d'infrastructures de commerce et de transport, et d'infrastructures des collectivités rurales et nordiques.

Liens connexes

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Delphine Denis, Cabinet de l'honorable Marc Garneau, Ministre des Transports, Ottawa, Delphine.denis@tc.gc.ca, 613-991-0700; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, Media@tc.gc.ca, 613-993-0055

Related Links

http://www.tc.gc.ca/