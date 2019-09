Le gouvernement du Canada investit dans l'infrastructure de transport du port de Prince Rupert pour aider à acheminer les produits aux marchés

PRINCE RUPERT, BC, le 5 sept. 2019 /CNW/ - La qualité de l'infrastructure de transport du Canada et l'efficacité de nos corridors de commerce sont des éléments clés du succès des compagnies canadiennes sur le marché mondial. Le gouvernement du Canada investi dans les projets d'infrastructure qui créent des emplois de qualité pour la classe moyenne et qui appuient la croissance économique.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a fait l'annonce d'importants investissements pour trois projets visant à accroître la capacité au port de Prince Rupert et à faciliter l'acheminement des marchandises canadiennes vers les marchés internationaux.

Ces trois projets, totalisant 153,7 millions de dollars, font partie de la stratégie à long terme du gouvernement du Canada qui a pour but de renforcer la porte d'entrée commerciale de la côte Ouest. Les projets stimuleront de manière importante l'économie de la région et devraient créer 3 100 emplois au cours des travaux de construction.

Le premier projet, qui sera réalisé par l'administration portuaire de Prince Rupert, vise à construire un pont à voie double franchissant les rapides Zanardi. Grâce à ce pont, la capacité ferroviaire des voies principales sera augmentée et il sera plus facile de répondre à la croissance des importations et des exportations au port de Prince Rupert. À la suite de l'élargissement du pont des rapides Zanardi, les trains entrants et sortants seront en mesure de passer simultanément.

Le deuxième projet fournira une capacité ferroviaire supplémentaire et réduira l'engorgement afin de mieux servir les installations destinées aux marchandises en vrac et aux conteneurs sur l'île Ridley. Le projet permettra le développement d'un carrefour pour transférer les expéditions d'un mode de transport à un autre. Les producteurs canadiens pourront ainsi profiter de l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement.

Le troisième projet, dirigé par Metlakatla Development Corporation, consistera à aménager un terrain situé près du terminal de Fairview pour les installations logistiques d'importation et d'exportation, ainsi qu'une cour de triage des conteneurs. Ces installations ajouteront au port une capacité à proximité pour y charger et décharger 175 000 conteneurs de 6 mètres par année, ce qui équivaut à 60 000 wagons, favorisant ainsi la croissance commerciale et le rendement global du port de Prince Rupert. Les travaux comprendront le nettoyage du site, la construction de routes, et la mise en place de systèmes électriques et de communication, d'un système principal d'approvisionnement en eau, et d'installations de traitement des eaux et de drainage en cas d'intempéries.

L'amélioration de la capacité au port de Prince Rupert, notamment l'exploitation du secteur de l'île Ridley, bonifie les perspectives économiques de la classe moyenne en soutenant la diversification commerciale immédiate et augmente les exportations destinées aux marchés asiatiques.

Le gouvernement du Canada appuie les projets d'infrastructure qui contribuent le plus au succès continu du Canada sur le plan du commerce international. La diversification du commerce est au cœur du Fonds national des corridors commerciaux, lequel finance des projets qui :

améliorent la performance du réseau de transport afin d'accroître la valeur et le volume des marchandises exportées du Canada vers les marchés outre-mer;

vers les marchés outre-mer; génèrent de nouveaux échanges commerciaux outre-mer grâce aux investissements.

Citation

« Notre gouvernement investit dans l'économie canadienne en apportant des améliorations à nos corridors de commerce et de transport. Ces trois projets font partie de la stratégie à long terme du gouvernement du Canada pour renforcer la porte d'entrée commerciale de la côte Ouest. Nous appuyons des projets qui assureront la circulation efficace des marchandises vers les marchés et des personnes vers leur destination, qui stimuleront la croissance économique, qui créeront des emplois de qualité pour la classe moyenne, et qui veilleront à ce que les réseaux de transport du Canada demeurent concurrentiels et efficaces. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

Faits en bref

Un réseau de transport efficace et fiable joue un rôle clé dans la croissance économique du Canada . Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux effectue des investissements qui soutiendront la circulation des marchandises vers les marchés internationaux. Alors que les États-Unis restent le principal partenaire commercial du Canada avec des échanges commerciaux se chiffrant à 741,4 milliards de dollars en 2018 (437,6 milliards de dollars d'exportations, 303,8 milliards de dollars d'importations), le commerce avec les marchés internationaux est en pleine croissance. Entre 2015 et 2018, les échanges commerciaux avec l'Asie (sauf le Moyen-Orient) ont progressé de 18,9 % pour se chiffrer à 199,2 milliards de dollars, tandis que ceux avec l'Union européenne ont progressé de 19 % pour atteindre 118,1 milliards de dollars.

. Le gouvernement du , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux effectue des investissements qui soutiendront la circulation des marchandises vers les marchés internationaux. Alors que les États-Unis restent le principal partenaire commercial du avec des échanges commerciaux se chiffrant à 741,4 milliards de dollars en 2018 (437,6 milliards de dollars d'exportations, 303,8 milliards de dollars d'importations), le commerce avec les marchés internationaux est en pleine croissance. Entre 2018, les échanges commerciaux avec l'Asie (sauf le Moyen-Orient) ont progressé de 18,9 % pour se chiffrer à 199,2 milliards de dollars, tandis que ceux avec l'Union européenne ont progressé de 19 % pour atteindre 118,1 milliards de dollars. Le port de Prince Rupert a traité 26,7 millions de tonnes de marchandises en 2018, dont un nombre record de 1 million d'équivalents vingt pieds de frets conteneurisés. Il s'agit d'une augmentation de 12 % par rapport à 2017. C'est la quatrième administration portuaire canadienne en importance en fait de tonnage et la troisième pour ce qui est du nombre de conteneurs.

a traité 26,7 millions de tonnes de marchandises en 2018, dont un nombre record de 1 million d'équivalents vingt pieds de frets conteneurisés. Il s'agit d'une augmentation de 12 % par rapport à 2017. C'est la quatrième administration portuaire canadienne en importance en fait de tonnage et la troisième pour ce qui est du nombre de conteneurs. Le gouvernement du Canada effectue des investissements qui aident les exportateurs canadiens à intensifier leur présence dans de nouveaux marchés et à tirer profit des nouvelles possibilités qui s'offrent grâce aux accords commerciaux que le gouvernement a conclus au cours des trois dernières années. En investissant dans les industries dépendantes des importations, le gouvernement s'engage à créer des emplois bien rémunérés et à renforcer l'économie canadienne.

effectue des investissements qui aident les exportateurs canadiens à intensifier leur présence dans de nouveaux marchés et à tirer profit des nouvelles possibilités qui s'offrent grâce aux accords commerciaux que le gouvernement a conclus au cours des trois dernières années. En investissant dans les industries dépendantes des importations, le gouvernement s'engage à créer des emplois bien rémunérés et à renforcer l'économie canadienne. Au moyen du Plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, d'infrastructures vertes, d'infrastructures sociales, d'infrastructures de commerce et de transport, et d'infrastructures des collectivités rurales et nordiques.

