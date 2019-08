Le gouvernement du Canada investit dans l'infrastructure de transport au Nunavut, Yukon et Territoires du Nord-Ouest

OTTAWA, le 27 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada appuie les projets d'infrastructure qui créent des emplois de qualité pour la classe moyenne et qui stimulent la croissance économique. Améliorer le réseau de transport du Nord appuie et favorise la croissance économique et le développement social, crée des possibilités d'emploi, accroît la résilience du réseau de transport du Nord face aux changements climatiques et veille à ce qu'il s'adapte aux technologies novatrices.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a annoncé un investissement de 7,4 millions de dollars accordé à NAV CANADA pour réaliser un projet qui améliorera la sécurité en vol et la fiabilité des approches à l'atterrissage des aéronefs dans le Nord.

Grâce à ce projet, l'accès aux aérodromes du Nord, par mauvais temps, sera amélioré avec la mise en place de nouvelles procédures d'approche intégrant l'exploitation des instruments du système mondial de navigation par satellite. Ainsi, le processus de décollage et d'atterrissage sera grandement amélioré avec la mise en place de procédures de guidance verticale qui permettront aux aéronefs d'améliorer la fiabilité et l'efficacité de leur atterrissage.

Les travaux comprendront :

l'évaluation de 61 aérodromes pour établir les emplacements où les améliorations aux procédures de vol aux instruments sont possibles;

l'élaboration d'un plan de projet pour créer, valider et publier les procédures d'approche intégrant l'exploitation des instruments du système mondial de navigation par satellite, procédures qui s'appliquent aux emplacements admissibles.

Ce système améliorera la sécurité des vols, générera des économies sur les coûts d'exploitation et ainsi, stimulera et stabilisera la croissance sociale et économique grâce aux gains de temps et aux économies de carburant réalisés.

Ces investissements auront d'importantes retombées sur le plan de l'économie et de l'emploi au Canada en créant environ 100 emplois pendant la période d'évaluation et la période de mise en œuvre.

Les projets dans le Nord qui reçoivent du financement soutiennent l'infrastructure des transports tels que les ports, aéroports, routes quatre saisons et ponts qui améliorent la sécurité, la sûreté et le développement économique ou social dans les trois territoires du Canada.

Les projets répondent aux besoins uniques et urgents associés aux transports dans le Nord territorial tels que la possibilité d'accès aux marchés, aux possibilités économiques, aux collectivités et aux services essentiels malgré les conditions topographiques difficiles, les conditions climatiques rigoureuses et le coût élevé de la construction dans les corridors commerciaux nordiques du Canada.

Les gouvernements territoriaux et les municipalités, les peuples autochtones, les organismes privés avec ou sans but lucratif de même que des sociétés d'État et les organismes fédéraux sont tous admissibles à un financement dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux.

« Les transports sont essentiels pour les collectivités du Nord et pour l'essor économique de la région arctique du Canada. En trouvant des moyens de rendre notre infrastructure plus adaptable, nous améliorons par le fait même la sécurité et la fiabilité des transports. »

Dans de nombreuses collectivités du Nord, le transport aérien constitue en tout temps le seul moyen d'assurer la circulation des personnes et des marchandises. Le transport aérien constitue un lien vital permettant d'accéder aux services essentiels et aux possibilités d'emploi qui n'existent pas au sein de la collectivité la plupart du temps.

Le développement des infrastructures dans le Nord territorial est plus coûteux que dans le sud du Canada, en raison du climat rigoureux, des conditions topographiques difficiles, des vastes distances, de l'accès limité aux matériaux et à l'expertise, et de la très courte saison de construction.

Afin d'améliorer et d'accroître l'infrastructure des régions nordiques du Canada, le budget de 2019 a augmenté l'enveloppe consacrée au Fonds national des corridors commerciaux de plus de 400 millions de dollars sur huit ans, à compter de l'exercice 2020-2021, pour la porter au total à 800 millions de dollars qui iront à ces régions.

Au moyen du plan Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, d'infrastructures vertes, d'infrastructures sociales, d'infrastructures de commerce et de transport, et d'infrastructures des collectivités rurales et nordiques.

