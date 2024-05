Le gouvernement du Canada investit dans l'entrepreneuriat collectif en soutenant le Chantier de l'économie sociale

L'organisme de Montréal obtient une aide financière de 2 350 000 $ de DEC.

MONTRÉAL , le 27 mai 2024 /CNW/ - L'économie sociale joue un rôle important dans le développement économique du Québec et constitue un levier économique important dans les régions. C'est pourquoi l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution non remboursable de 2 350 000 $ au Chantier de l'économie sociale. Cet appui de DEC lui permettra, dans une approche de développement durable, de soutenir les entreprises de l'économie sociale, tout en favorisant l'intégration des groupes sous‑représentés dans ce secteur.

Le Chantier de l'économie sociale (le Chantier) est un organisme à but non lucratif, créé en 1997, ayant pour mandat principal la concertation pour la promotion et le développement de l'entrepreneuriat collectif au Québec. Il regroupe entre autres 19 pôles régionaux d'économie sociale (ÉS), 3 pôles autochtones d'ÉS, 17 regroupements d'entreprises d'ÉS et la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador (organisation autochtone).

L'aide de DEC permettra au Chantier d'appuyer les entreprises collectives en offrant des services d'aide technique et d'accompagnement spécialisés, structurants et innovants afin de répondre aux besoins des régions et de contribuer au développement économique du Québec.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. En appuyant le Chantier, il contribue au développement d'une économie plus durable, inclusive et ancrée dans le territoire, qui répond aux besoins des communautés.

Citations

« La vitalité et le dynamisme économique reposent sur des entreprises et des organismes forts, résilients et innovants, avec un impact positif dans leur collectivité. C'est le cas du Chantier de l'économie sociale qui appuie les entreprises de l'écosystème pour leur permettre d'innover et de croître dans une perspective de développement durable. Je suis donc ravie du soutien de DEC annoncé aujourd'hui. En favorisant l'entrepreneuriat collectif, nous contribuons ensemble à bâtir une économie plus forte, résiliente et durable. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Par cette annonce, c'est le mouvement entier de l'économie sociale au Québec qu'on reconnaît pour sa capacité à construire une économie plus verte, inclusive et démocratique. Les fonds déployés par DEC pourront, en complémentarité avec les ressources existantes sur le terrain, mener à la création et la mise à l'échelle d'entreprises innovantes qui aideront à développer des solutions collectives aux défis communs. »

Béatrice Alain, directrice générale, Chantier de l'économie sociale

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

L'économie sociale au Québec représente environ 11 200 entreprises employant 220 000 personnes. Les revenus générés par ses activités atteindraient 48 G$.

Plus de 64 % des entreprises d'économie sociale se trouvent dans les régions à l'extérieur de celles de Montréal et de Québec.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Marie-Justine Torres, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Cell. : 613-327-5918, [email protected]