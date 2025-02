TROIS-RIVIÈRES, QC, le 24 févr. 2025 /CNW/ - Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel pour rendre la vie plus abordable pour la population canadienne. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit dans des projets d'infrastructure stratégique visant à renforcer les chaînes d'approvisionnement et à s'assurer que les consommatrices et consommateurs canadiens ont accès aux produits abordables dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin.

Au nom de la ministre des Transports et du Commerce intérieur, l'honorable Anita Anand, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé aujourd'hui un investissement pouvant atteindre 87,1 millions de dollars au port de Trois-Rivières dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux. Le projet comprend la construction du nouveau quai 16 et la reconstruction du quai 17. Les activités de transport de grains et de céréales seront relocalisées sur le quai 16, tandis que le quai 17 sera exclusivement dédié au déchargement de l'aluminium, du coke de pétrole calciné et de l'alumine.

Ces améliorations permettront d'avoir une meilleure circulation des marchandises, de réduire la congestion portuaire et d'accroître l'efficacité globale du port. Le port sera mieux équipé pour soutenir et développer l'économie de Trois-Rivières et du Québec.

Citations

« Les consommateurs, les travailleurs et les petites entreprises bénéficient de chaînes d'approvisionnement efficaces et fiables. En améliorant l'efficacité du mouvement des marchandises au port de Trois-Rivières, nous soutenons la croissance de notre économie et veillons à ce que les routes commerciales du Canada restent compétitives sur la scène mondiale. Ainsi, la vie coûtera moins cher aux Canadiens et aux Québécois. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Transports et du Commerce intérieur

« Cet investissement dans le port de Trois-Rivières est essentiel pour améliorer la fiabilité de notre système de transport. En modernisant notre infrastructure, nous améliorons non seulement la circulation des marchandises, mais nous soutenons également les familles canadiennes en veillant à ce qu'elles aient accès à des produits abordables lorsqu'elles en ont besoin. Ce projet illustre notre engagement à renforcer les chaînes d'approvisionnement et à promouvoir la croissance économique pour tous les Canadiens. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Le Port de Trois-Rivières est un acteur clé pour des secteurs industriels majeurs tels que l'aluminium et l'agroalimentaire. Le projet de modernisation des terminaux 16 et 17 permet de contribuer significativement à la résilience de la chaine d'approvisionnement canadienne pour ces secteurs d'activités primaires essentiels à notre société et son économie. La contribution du gouvernement du Canada permet également d'optimiser la fluidité des trafics du Port et intégrer de nouvelles technologies pour construire aujourd'hui, le Port de demain. »

Gaétan Boivin, Président-directeur général

Port de Trois-Rivières

Faits en bref

Par l'intermédiaire du Fonds national pour les corridors commerciaux, le gouvernement investit pour renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada , promouvoir la croissance économique et accroître les possibilités d'expansion de nos entreprises sur les marchés mondiaux, ce qui contribue à rendre la vie moins coûteuse pour les Canadiens.

, promouvoir la croissance économique et accroître les possibilités d'expansion de nos entreprises sur les marchés mondiaux, ce qui contribue à rendre la vie moins coûteuse pour les Canadiens. Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel à la croissance économique du Canada . Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du Canada .

. Le gouvernement du , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du . Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme concurrentiel et fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans les biens de transport essentiels qui appuient l'activité économique au Canada .

. Depuis 2017, un total de 4,1 milliards de dollars a été alloué à des projets qui appuient l'amélioration des routes, des voies ferrées, des routes aériennes et des routes maritimes du Canada afin de favoriser le commerce national et international.

afin de favoriser le commerce national et international. L'appel de propositions Accroître la fluidité des chaînes d'approvisionnement du Canada , dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux, favorise la fluidité et la fiabilité des flux commerciaux entre le Canada et les marchés mondiaux, ainsi que les corridors de commerce intérieur.

Document connexe

Autres formats

