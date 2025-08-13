BLAINVILLE, QC, le 12 août 2025 /CNW/ - Claude Guay, le secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, annoncera au nom du ministre Tim Hodgson, l'octroi de fonds pour des véhicules à émission zéro. L'annonce aura lieu à Blainville, au Québec. Un point de presse suivra.

Date : 13 août 2025

Heure : 10 h (HE)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

