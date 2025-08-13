/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce du SP Guay au sujet de l'octroi de fonds pour des véhicules à émission zéro/ English
BLAINVILLE, QC, le 12 août 2025 /CNW/ - Claude Guay, le secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, annoncera au nom du ministre Tim Hodgson, l'octroi de fonds pour des véhicules à émission zéro. L'annonce aura lieu à Blainville, au Québec. Un point de presse suivra.
Date : 13 août 2025
Heure : 10 h (HE)
Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.
