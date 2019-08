Le gouvernement du Canada investit dans des améliorations à la sécurité ferroviaire en Saskatchewan

REGINA, le 29 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est résolu à garantir la sécurité des Canadiens en améliorant la sécurité ferroviaire, en augmentant les mesures d'éducation et de sensibilisation du public et en accroissant la confiance à l'égard du réseau de transport ferroviaire du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et député de Regina-Wascana, au nom de l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a annoncé que 3,4 millions de dollars seraient versés pour appuyer plus de vingt projets d'amélioration de la sécurité ferroviaire en Saskatchewan.

Le gouvernement du Canada fournira, au titre du Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire, plus de 2,8 millions de dollars pendant l'exercice 2019-2020 pour améliorer des éléments d'infrastructure et des passages à niveau en Saskatchewan.

L'engagement du gouvernement à assurer la sécurité ferroviaire se traduit par de nombreuses possibilités d'améliorations aux voies ferrées et aux passages à niveau où une route franchit une voie ferrée. Le Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire fournit des fonds qui serviront à diverses fins : aux feux clignotants, aux sonneries et aux barrières, à des technologies innovantes, à la recherche et à des études, à la suppression des passages à niveau posant un risque pour la sécurité, et à des initiatives d'éducation et de sensibilisation visant à réduire le nombre de collisions aux passages à niveau et la survenue d'intrusions sur les propriétés de compagnies de chemin de fer.

Le Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire est un élément essentiel de l'engagement de notre gouvernement de renforcer la sécurité ferroviaire. Au cours des quatre dernières années, le gouvernement du Canada a investi plus de 72 millions de dollars afin de promouvoir la sécurité ferroviaire.

L'entreprise Canadian Safety Train Express inc. recevra également 645 000 $ pour mener un projet d'une durée de trois ans en collaboration avec des écoles, des groupes communautaires et d'autres parties prenantes partout en Saskatchewan afin de sensibiliser la population à la sécurité ferroviaire et aux risques connexes à l'aide d'un vrai train et d'outils éducatifs. Les fonds serviront également à des campagnes de mobilisation et à des activités publicitaires de sensibilisation et d'éducation du public sur la sécurité ferroviaire.

Citations

« Notre gouvernement prend la sécurité ferroviaire réellement au sérieux. Investir dans des passages à niveau plus sécuritaires contribuera à empêcher la survenue d'accidents, de blessures et de décès, ce qui fera de nos collectivités des endroits où l'on peut vivre et élever sa famille de façon sécuritaire et que l'on peut traverser en toute sécurité. »

L'honorable Ralph Goodale

Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et

député de Regina-Wascana

« La sécurité ferroviaire est ma priorité absolue. Nous avons pris de nombreuses mesures pour renforcer la sécurité ferroviaire et nous continuerons de chercher des moyens de rendre notre réseau ferroviaire plus sûr pour les Canadiens. Notre engagement renouvelé à l'égard du le Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire témoigne de nos efforts pour moderniser le réseau ferroviaire canadien afin qu'il demeure l'un des plus sécuritaires du monde. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

Les faits en bref

Au Canada , la plupart des décès et des blessures graves dans le secteur ferroviaire sont liés aux accidents qui surviennent aux passages à niveau et lors d'intrusions. Le gouvernement du Canada s'engage à prendre les mesures qui s'imposent pour réduire le nombre de ces accidents.

, la plupart des décès et des blessures graves dans le secteur ferroviaire sont liés aux accidents qui surviennent aux passages à niveau et lors d'intrusions. Le gouvernement du s'engage à prendre les mesures qui s'imposent pour réduire le nombre de ces accidents. Transports Canada amorce la mise en œuvre des recommandations du rapport d'examen de la Loi sur la sécurité ferroviaire de 2018, en améliorant notamment la sécurité aux passages à niveau et celle des interactions entre les personnes et les trains. L'investissement annoncé aujourd'hui s'ajoute aux efforts que nous avons déployés pour réunir un plus large éventail de partenaires dans le but de trouver des moyens de diminuer le nombre de décès et de blessures en grande partie évitables, qui résultent d'intrusions aux passages à niveau.

