OTTAWA, ON, le 21 oct. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à améliorer la sécurité routière et à protéger la population canadienne, et c'est pourquoi il augmente ses investissements dans de nouvelles initiatives en matière de sécurité routière.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau, a annoncé que 10 millions de dollars sont maintenant accordés pour financer des projets qui favoriseront la sécurité routière, qui réduiront la survenue d'accidents, de blessures et de décès sur les routes et qui permettront l'harmonisation aux initiatives provinciales et territoriales au titre du Programme amélioré de paiements de transfert de sécurité routière.

La contribution maximale de Transports Canada pourra atteindre jusqu'à 75 % du total des coûts admissibles d'un projet.

Les gouvernements provinciaux et territoriaux, ainsi que les organisations non gouvernementales, y compris les universités et les organismes voués à la sécurité, sont invités à soumettre leur demande de financement à compter d'aujourd'hui et jusqu'au 27 novembre 2020.

Pendant l'exercice 2019-2020, le programme a financé 22 projets présentés par huit organisations différentes. Les projets portaient sur la prévention de la conduite avec facultés affaiblies à la suite de la consommation de drogues ou d'alcool, la lutte contre la distraction au volant, le soutien aux chauffeurs de véhicules commerciaux et l'innovation technologique.



Le Programme amélioré de paiements de transfert de sécurité routière appuie directement les secteurs prioritaires nationaux du Canada qui se rapportent à la sécurité routière, comme les usagers de la route vulnérables, la sécurité des autobus scolaires, les véhicules automobiles commerciaux, les véhicules connectés et automatisés et les technologies de sécurité de pointe.

Les résultats de ces projets permettent d'élaborer des règlements, des politiques, des pratiques exemplaires, des lignes directrices et des cadres de référence.

Citation

« Il est important pour le gouvernement du Canada d'encourager l'innovation et de faire la promotion de la sécurité routière étant donné que les Canadiens en tirent des avantages. Ce point cadre exactement avec les objectifs du Programme amélioré de paiements de transfert de sécurité routière, et les projets approuvés à ce jour contribueront à renforcer la sécurité routière et à favoriser l'innovation et le déploiement de technologies qui accroissent la sécurité. Je suis ravi que nous ayons élargi le financement cette année afin de permettre la mise en œuvre d'un plus grand nombre de projets. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

Les faits en bref

En 2019, le Programme amélioré de paiements de transfert de sécurité routière a été créé pour compléter le Programme de paiements de transfert de sécurité routière actuellement en vigueur.

Le programme actuel et le programme amélioré prévoient une somme à hauteur de 43,2 millions de dollars sur trois ans consacrée à la sécurité routière.

Les fonds du programme sont mis à la disposition des gouvernements provinciaux et territoriaux, ainsi qu'aux organisations non gouvernementales, y compris les universités et les organismes voués à la sécurité.

Liens connexes

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Livia Belcea, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Marc Garneau, Ministre des Transports, Ottawa, 613-314-0963, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]

Liens connexes

http://www.tc.gc.ca/