Le gouvernement du Canada investit 21,6 millions de dollars dans un projet d'énergie propre unique en son genre au Manitoba

WINNIPEG, MB, le 22 juin 2026 /CNW/ - Tout en transformant le Canada en superpuissance de l'énergie propre, nous collaborons avec des collectivités nordiques et isolées pour mettre sur pied des projets d'énergie propre, plus particulièrement des projets qui réduisent la quantité de diesel utilisé pour la production d'électricité. Cette démarche renforcera notre sécurité énergétique, réduira nos émissions et sera source d'emplois et de prospérité pour les collectivités nordiques et rurales ainsi que pour les communautés autochtones.

La ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, l'honorable Rebecca Chartrand, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, un investissement fédéral de 21,6 millions de dollars dans une série de projets qui transformera le mode de production et de gestion de l'électricité dans la Première Nation des Dénés de Sayisi, qui forme la communauté de Tadoule Lake dans le nord du Manitoba.

Il s'agit de la première phase d'une initiative dirigée par une Première Nation, qui vise à développer le premier microréseau intégré d'énergie renouvelable au Manitoba. Ce microréseau produira de l'électricité propre en combinant panneaux solaires photovoltaïques bifaciaux, stockage par batterie et système de commande. Une fois mis en service à l'automne 2026, ce microréseau évitera l'émission d'environ 500 tonnes de dioxyde de carbone par an et abaissera les coûts d'électricité pour la communauté sur le long terme.

Pour bâtir un pays fort, toutes les collectivités doivent avoir accès à une énergie sûre et fiable. En soutenant des projets comme ceux-ci, le gouvernement du Canada encourage le leadership autochtone et crée une économie plus prospère et plus durable pour les prochaines générations.

Citations

« Notre gouvernement est fier de soutenir la Première Nation des Dénés de Sayisi, qui montre la voie à suivre pour donner aux membres de sa communauté accès à une énergie plus propre et plus fiable. Des projets comme ceux-ci cadrent parfaitement avec la volonté de cette nation de jouir d'une plus grande indépendance énergétique, d'un milieu de vie plus sain dans l'avenir et d'une prospérité durable. »

L'honorable Rebecca Chartand

Ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique, ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord et députée de Churchill-Keewatinook Aski

« Pour bâtir un Canada fort pour tous, il faut travailler en partenariat avec les communautés autochtones à réduire la dépendance au diesel et à édifier un avenir énergétique plus propre et plus résilient. Des projets comme celui du microréseau de la Première Nation des Dénés de Sayisi montrent qu'en innovant et en collaborant, il est possible d'obtenir des résultats concrets dans les Prairies et dans le Nord. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« En appuyant des projets comme celui de la Première Nation des Dénés de Sayisi, nous encourageons des solutions climatiques dirigées par les Autochtones. Depuis des générations, les Premières Nations prennent soin de ces terres, et nous saluons le leadership dont elles font preuve constamment en faveur des actions climatiques. Cette initiative montre comment le Canada travaille une fois de plus en concertation avec des partenaires afin de créer une économie plus résiliente et plus durable dans l'intérêt de tout le monde. »

L'honorable Julie Dabrusin

Ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« La Première Nation des Dénés de Sayisi illustre bien à quel point les projets d'énergie propre menés par les Autochtones peuvent renforcer la résilience communautaire, favoriser l'autodétermination et créer des avantages durables pour les générations futures. Services aux Autochtones Canada est fier de soutenir la vision de cette communauté pour un avenir énergétique plus propre et plus fiable, qui réduit le recours au diesel tout en favorisant un développement économique durable. »

L'honorable Mandy Gull-Masty

Ministre des Services aux Autochtones

« Je m'implique dans ce projet d'énergie renouvelable depuis ses débuts, et j'ai occupé divers rôles tout au long de son développement. Notre communauté attend avec impatience les retombées positives de la construction et de la mise en service cet automne. Les recettes générées par l'énergie solaire serviront à répondre aux besoins de la communauté, au moment où nous nous efforçons d'adopter des pratiques plus durables et de réduire nos émissions. Nous nous réjouissons également à la perspective de présenter ce projet à d'autres Premières Nations qui sont aussi hors réseau afin de partager les leçons que nous avons tirées et l'expérience que nous avons acquise dans le cadre de ce projet. »

Cheffe Kelly-Ann Thom Duck

Première Nation des Dénés de Sayisi

« Ce projet ouvre la voie au progrès. En développant les solutions renouvelables et en réduisant le recours au diesel, nous contribuons à bâtir un avenir énergétique plus abordable, plus fiable et plus résilient pour les collectivités du Manitoba. »

Allan Danroth

Président-directeur général, Manitoba Hydro

« Nous savons qu'un approvisionnement énergétique fiable est essentiel, en particulier dans le Nord, et cet investissement contribuera à renforcer l'autonomie et la sécurité énergétique à long terme de la Première Nation des Dénés de Sayisi. Ce type d'investissements témoigne, au sens plus large, de notre engagement à aménager un réseau d'énergie propre qui réduit les émissions et permet de proposer des tarifs abordables à la population manitobaine. »

L'honorable Adrien Sala

Ministre des Finances et ministre responsable de Manitoba Hydro

Faits en bref

Le programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées (EPCRE) de Ressources naturelles Canada (RNCan) a investi 453 millions de dollars dans la réduction de la dépendance au diesel et autres combustibles fossiles utilisés pour le chauffage et l'électricité dans les collectivités autochtones, rurales et éloignées.

Le programme EPCRE a soutenu plus de 230 projets à l'échelle nationale, dont 82 dans le Nord. Ensemble, ces projets injecteront plus de 67 MW d'énergie propre dans les réseaux électriques en régions éloignées d'ici 2027, en plus d'éviter chaque année la consommation d'environ 28 millions de litres de carburant et l'émission de plus de 75 000 tonnes de gaz à effet de serre. Ces investissements ont renforcé les capacités locales, ouvert des débouchés économiques et fait progresser des solutions innovantes.

Le Programme d'innovation énergétique (PIE) fait progresser des technologies d'énergie propre qui aideront le Canada à maintenir un système énergétique compétitif, fiable et abordable tout en décarbonant l'économie.

RNCan a versé, pour cette initiative, 10 714 414 $ du programme EPCRE et 4 200 000 $ du PIE.

Environnement et Changement climatique Canada a contribué à hauteur de 5 638 000 $ dans le cadre du Fonds de leadership autochtone.

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone fait partie intégrante des plans d'actions climatiques du pays, et aidera le Canada à bâtir une économie carboneutre durable d'ici 2050.

Services aux Autochtones Canada a versé pour sa part 1 471 670 $ pour soutenir cette initiative, dont 971 670 $ par l'entremise de l'Initiative sur l'énergie propre pour les Autochtones du Manitoba ainsi que 500 000 $ dans le cadre du Programme d'infrastructure communautaire.

Le 14 mai 2026, le gouvernement du Canada a proposé une nouvelle stratégie nationale d'électrification, qui doublera la capacité de notre réseau d'ici 2050 et fournira de l'énergie propre, fiable et abordable partout au pays pendant des décennies.

Pour développer cette stratégie, le gouvernement entame des consultations avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones, les services d'utilité publique et les syndicats afin de déterminer les mesures à prendre pour doubler la capacité de notre réseau électrique de la manière la plus efficace et la plus abordable possible.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]