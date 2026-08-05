Le Canada investit pour acheminer les minéraux critiques du Québec jusqu'au marché

SAGUENAY, QC, le 5 août 2026 /CNW/ -- Le Canada est prêt à réaliser des projets de minéraux critiques qui permettront de renforcer notre économie, de diversifier nos échanges commerciaux et de sécuriser les chaînes d'approvisionnement dont dépendent les Canadiens. À l'heure où la demande de minéraux critiques ne cesse de croître, des investissements stratégiques dans des infrastructures de transport et d'énergie propre facilitent la réalisation de nouveaux projets miniers et l'acheminement des ressources canadiennes jusqu'aux marchés intérieurs et internationaux, ce qui crée de l'emploi et favorise une prospérité durable.

Claude Guay, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, a annoncé aujourd'hui, dans le cadre du Fonds du premier et du dernier kilomètre (FPDK), un investissement de près de 5 millions de dollars dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour soutenir la mise en place d'infrastructures essentielles à une mise en valeur responsable des minéraux critiques du Québec, particulièrement le gisement de phosphate Bégin-Lamarche. First Phosphate verse une contribution équivalente à celle de RNCan pour les deux projets, ce qui vient ajouter près de 5 millions de dollars en investissement privé.

Représentant près du cinquième de la production minière canadienne, le Québec abrite d'importants gisements de minéraux critiques et stratégiques, dont le phosphate, qui est utilisé dans les batteries lithium-fer-phosphate (LFP), une technologie économique et durable qui alimente les véhicules électriques, les systèmes de stockage d'énergie renouvelable, les solutions d'alimentation hors réseau et les systèmes d'alimentation de secours utilisés quotidiennement par les Canadiens.

Ces fonds serviront à financer des travaux préalables au chantier, notamment des études de faisabilité, des études environnementales et des consultations auprès de communautés autochtones et de collectivités locales qui permettront de déterminer les conceptions et les tracés les mieux adaptés pour les infrastructures de transport d'électricité et de transport routier qui relieraient le gisement aux réseaux ferroviaires régionaux et au port de Saguenay. Ces fonds permettront ainsi d'accélérer la réalisation d'activités de développement responsable en palliant un manque d'infrastructures qui autrement pourrait freiner la mise en valeur des ressources. Une fois lancés, les projets devraient créer environ 500 emplois pendant la construction. Pour sa part, la mine devrait créer environ 300 emplois lorsque démarrera la production en 2029.

En investissant dans des infrastructures facilitantes, le gouvernement du Canada bâtit des chaînes d'approvisionnement plus résilientes et plus souveraines; réduit la dépendance vis-à-vis de pays non alliés pour l'approvisionnement en différents matériaux; soutient la participation des Autochtones et des collectivités; et crée des emplois bien rémunérés. Le Canada possède ce que le monde recherche, et nous collaborons avec le Québec et les peuples autochtones pour mettre en valeur nos ressources et ainsi créer des emplois, apporter la prospérité et assurer la sécurité dans tout le pays.

Citations

« Le Canada possède les ressources que le monde recherche, et nous construisons les infrastructures nécessaires pour les acheminer vers des marchés diversifiés. Des investissements comme ceux-ci contribuent à libérer notre plein potentiel en raccordant les projets aux infrastructures essentielles à leur réalisation, ce qui crée des emplois, renforce les chaînes d'approvisionnement et apporte une prospérité durable au Québec et à tout le Canada. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le Canada et le Québec ont l'occasion de devenir des fournisseurs fiables de minéraux critiques dont le monde a besoin pour développer les technologies et les industries de l'avenir. Nous soutenons des projets de minéraux critiques au Saguenay-Lac-Saint-Jean et ailleurs pour renforcer les chaînes d'approvisionnement canadiennes, créer des débouchés économiques et bâtir un Canada fort. »

Claude Guay

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« L'aide financière accordée par le gouvernement du Canada à First Phosphate envoie un message fort à nos investisseurs et partenaires au Québec, au Canada et à l'échelle internationale. Il renforce la confiance dans notre capacité à mener à bien ce projet minier stratégique et à mettre en marché notre phosphate igné de haute pureté dans les délais prévus. »

Armand MacKenzie

Président, First Phosphate

Faits en bref

La Stratégie canadienne sur les minéraux critiques vise à favoriser le développement des minéraux critiques et des chaînes de valeur connexes. L'approche actuelle du Canada vis-à-vis des minéraux critiques s'articule essentiellement autour de trois axes : promouvoir la production et la transformation nationales des minéraux critiques dans des secteurs stratégiques; protéger la souveraineté et la résilience économique du Canada en préservant les chaînes de valeur des minéraux critiques; et créer des partenariats avec les groupes autochtones, les provinces et les territoires, les intervenants nationaux et les alliés internationaux pour développer les minéraux critiques.

Le FPDK bénéficie d'un financement fédéral de 1,5 milliard de dollars, comme annoncé dans le budget de 2025. Le FPDK soutient la mise en place d'infrastructures qui permettront d'exploiter et de stimuler la production de nouvelles mines, en donnant la priorité aux projets qui acheminent les ressources canadiennes vers des clients au pays et à l'étranger. Comme les gisements de minéraux critiques et les projets d'infrastructures essentielles au Canada sont pour la plupart situés sur des territoires autochtones, le FPDK offre des aides financières particulières pour favoriser le leadership, la mobilisation et la participation des Autochtones à tous les maillons de la chaîne de valeur minière.

Dans le cadre du FPDK, Ressources naturelles Canada verse, à First Phosphate, une aide financière de 3 071 587 $ pour son projet Ligne de transmission électrique pour l'exploitation durable du gisement de phosphate Bégin-Lamarche et une autre de 1 771 350 $ pour son projet Infrastructures routières pour l'exploitation responsable du gisement de Phosphate Bégin-Lamarche .

et une autre de 1 771 350 $ pour son projet . Les fonds annoncés aujourd'hui s'inscrivent dans le prolongement d'un investissement de 16,7 millions de dollars consenti au projet de démonstration et à l'étude de faisabilité de First Phosphate pour la production de phosphore de qualité CAM LFP à partir du gisement Bégin-Lamarche au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec. Cet investissement, effectué dans le cadre du Programme de partenariats internationaux de RNCan, a été annoncé en mars 2026.

Les ressources minérales du Québec figurent parmi les plus diversifiées en Amérique du Nord. Le Québec figure aussi parmi les principaux producteurs de fer de haute pureté, d'oxyde de scandium, de titane, de niobium et de graphite à l'échelle mondiale. Enfin, la province abrite près de la moitié des projets d'exploitation du lithium au Canada.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]