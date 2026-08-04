Renforcer le leadership autochtone dans le secteur forestier britanno-colombien

VANCOUVER, BC, le 4 août 2026 /CNW/ -- Le secteur forestier est soumis à de grandes pressions : des droits de douane injustifiés, diverses contraintes liées aux chaînes d'approvisionnement, l'instabilité des marchés mondiaux et les impacts des changements climatiques. Ces défis ont également des répercussions en Colombie-Britannique, où le secteur forestier joue un rôle important dans l'économie provinciale et dans le bien-être économique des communautés autochtones.

Wade Grant, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé aujourd'hui l'octroi de plus de 1,2 million de dollars à la société en commandite Iskum Investments LP pour un projet qui préparera le terrain à l'aménagement éventuel d'une nouvelle usine de transformation du bois à la pointe de la technologie sur la côte de la Colombie-Britannique, usine qui serait détenue et exploitée majoritairement par des Autochtones et pourrait créer plus de 700 emplois sur le littoral de la Colombie-Britannique.

Le financement, qui provient de l'Initiative de foresterie autochtone de Ressources naturelles Canada, permettra de réaliser l'analyse commerciale, technique et financière nécessaire à la prise d'une décision d'investissement définitive.

Dans un monde marqué par l'instabilité, le gouvernement du Canada centre ses efforts sur ce qu'il peut contrôler, notamment en aidant le secteur forestier à s'adapter et à prospérer pour les générations futures. Nous investissons dans l'innovation et soutenons l'établissement de solides partenariats pour permettre aux Autochtones de participer et d'exercer leur leadership, pour renforcer les économies locales et pour favoriser la prospérité des collectivités qui dépendent des forêts en Colombie-Britannique et au-delà.

Citations

« Les forêts canadiennes sont source d'emplois de qualité et de croissance économique durable d'un océan à l'autre. Grâce à des investissements comme ceux-ci et au leadership de nos partenaires autochtones, notre gouvernement est fier de contribuer à stabiliser le secteur aujourd'hui, tout en bâtissant un avenir plus solide pour demain. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les peuples autochtones abordent l'intendance forestière et le développement économique de façon innovante et durable partout en Colombie-Britannique. Cet investissement n'est qu'un exemple des mesures que prend notre gouvernement pour soutenir des initiatives autochtones qui ouvriront des débouchés économiques à long terme, renforceront la capacité des communautés et aideront le secteur forestier à demeurer une source de prospérité pour les générations futures. »

Wade Grant

Secrétaire parlementaire de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Nous nous employons à rétablir la confiance envers le secteur forestier de la côte. Ces collectivités sont depuis longtemps les piliers de l'industrie forestière, mais elles ont également été durement touchées par les importants défis auxquels le secteur est confronté. Cette annonce est porteuse d'espoir pour la région : elle pourrait permettre la création de centaines d'emplois, améliorer l'accès à la fibre et stimuler l'économie forestière locale. Nous poursuivrons notre collaboration avec le gouvernement fédéral afin de soutenir les travailleurs forestiers de la Colombie-Britannique. »

L'honorable Ravi Parmar

Ministre des Forêts de la Colombie-Britannique

« Nos nations investissent leurs propres capitaux, car elles sont convaincues que les Premières Nations doivent faire partie de l'avenir de la foresterie côtière, non seulement en tant que titulaires de droits fonciers, mais aussi en tant que propriétaires, fabricants et partenaires tournés vers la croissance économique. Nous remercions le gouvernement du Canada de nous soutenir à ce stade, et nous tenons à saluer le gouvernement de la Colombie-Britannique pour son soutien précoce qui a permis la création d'Iskum. Depuis, les entreprises appartenant à nos nations se sont dotées d'un conseil d'administration et d'une équipe de direction expérimentés afin de jeter les bases de ce projet.

Cette étude est une première étape importante, entreprise avec soin et diligence, vers la création d'un secteur forestier côtier plus fort et plus résilient. Elle montre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les Premières Nations unissent leurs efforts dans le but non seulement de valoriser davantage les ressources qu'abritent nos territoires, mais aussi d'apporter une prospérité durable à nos nations, nos travailleurs et les communautés avoisinantes et de bâtir un avenir plus solide pour la Colombie-Britannique et le Canada. »

Sayaač̓atḥ John Jack

Conseiller en chef des Premières Nations Huu-ay-aht et partenaire fondateur d'Iskum Investments

Faits en bref

Le secteur forestier canadien est un moteur économique majeur, qui fait vivre près de 200 000 travailleurs, dont plus de 11 000 Autochtones, et sa contribution à notre PIB s'élève à plus de 20 milliards de dollars.

Le secteur forestier de la Colombie-Britannique soutient près de 50 000 emplois et contribue au PIB réel à hauteur de près de 5,54 milliards de dollars (ce qui représente 1,8 % du PIB total de la région).

Depuis août 2025, le gouvernement du Canada a investi plus de 2,6 milliards de dollars dans des mesures visant à protéger et à transformer le secteur forestier canadien, notamment le renouvellement d'une série de programmes de Ressources naturelles Canada destinés à transformer le secteur. Dans le cadre de ces efforts, le gouvernement du Canada élargit et met en place de nouvelles mesures de soutien par le biais de la Banque de développement du Canada et alloue 400 millions de dollars supplémentaires aux agences de développement régional du Canada.

En juin, le gouvernement fédéral a rendu publique l'ébauche d'un plan d'action pour transformer le secteur forestier canadien, qui tient compte des recommandations du Groupe de travail sur la transformation du secteur forestier canadien. Ce plan d'action favorisera la collaboration avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones et d'autres partenaires de premier plan. D'ici la fin de 2026, ces travaux aboutiront à la création d'une stratégie canadienne officielle pour le secteur forestier.

L'Initiative de foresterie autochtone vise à faire progresser la réconciliation en soutenant les priorités établies par les Autochtones pour accélérer la sensibilisation, l'influence, l'inclusion et le leadership des groupes des Premières Nations, des Inuits et des Métis dans le secteur forestier.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]