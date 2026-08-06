Le gouvernement du Canada annonce l'élargissement de l'accord sur le transport aérien entre le Canada et le Nigéria

OTTAWA, ON, le 6 août 2026 /CNW/ -- L'élargissement des accords du Canada en matière de transport aérien international renforce les échanges commerciaux et les investissements, améliore la connectivité et crée de nouveaux débouchés pour les entreprises et les voyageurs et voyageuses partout au pays.

L'honorable Steven MacKinnon, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, a annoncé aujourd'hui l'élargissement d'un accord sur le transport aérien avec le Nigéria. L'accord élargi permet, pour la première fois, d'offrir des vols directs entre le Canada et le Nigéria, ce qui améliorera la connectivité tout en appuyant les efforts du Canada visant à diversifier ses échanges commerciaux et à approfondir ses relations commerciales avec l'une des plus grandes économies d'Afrique.

L'accord élargi comprend :

le droit pour le Canada et le Nigéria de désigner plusieurs compagnies aériennes pour exploiter des services aériens réguliers entre les deux pays;

une capacité autorisée de 14 vols hebdomadaires de passagers et de 10 vols hebdomadaires tout-cargo pour les compagnies aériennes de chaque pays;

l'accord de droits de cinquième liberté pour tous les vols tout-cargo (possibilité d'exploiter des vols entre deux pays étrangers tant que le vol commence ou se termine dans le pays d'origine de la compagnie aérienne).

Citations

« En élargissant nos accords sur le transport aérien, nous créons de nouvelles possibilités pour les transporteurs aériens canadiens et offrons davantage de choix aux voyageurs et voyageuses. Le nouvel accord élargi sur le transport aérien entre le Canada et le Nigéria renforcera nos liens économiques, soutiendra le tourisme et le commerce, et facilitera les échanges entre les personnes et les entreprises des deux pays. »

L'honorable Steven MacKinnon

Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« J'ai pu constater par moi-même cette force dans des communautés comme Brampton, qui accueille l'une des plus importantes communautés canado-nigérianes au pays. En tant que partenaire économique clé, le Nigéria offre des possibilités aux entreprises et à la main-d'œuvre canadiennes, tout en ouvrant l'accès à un marché en pleine croissance et à des secteurs d'activité en expansion. Cet accord contribuera à approfondir notre partenariat commercial, à diversifier les échanges commerciaux du Canada et à rapprocher les familles et les communautés. »

L'honorable Maninder Sidhu

Ministre du Commerce international

Faits en bref

Le Nigéria compte une population de plus de 237 millions d'habitants.

Le Nigéria se distingue par son dynamisme entrepreneurial, alimenté par une population jeune.

Au 31 mars 2026, plus de 25 000 Nigériens détenaient un permis d'études pour le Canada.

L'Accord sur le transport aérien entre le Canada et le Nigéria (partage de codes seulement) a été négocié en 2014 et signé en mars 2025. Il s'agit du premier élargissement de l'accord depuis 2014.

Le Nigéria était le 38 e marché international du transport aérien en importance du Canada en 2025 et est maintenant son troisième plus important marché aérien bilatéral en Afrique (après le Maroc et l'Algérie).

marché international du transport aérien en importance du Canada en 2025 et est maintenant son troisième plus important marché aérien bilatéral en Afrique (après le Maroc et l'Algérie). Le marché du transport aérien entre le Canada et le Nigéria a plus que doublé au cours des dix dernières années, ce qui témoigne de solides relations commerciales et interpersonnelles.

Le gouvernement du Canada travaille continuellement à la conclusion de nouveaux accords et d'accords élargis sur le transport aérien afin d'améliorer la connectivité internationale du pays et d'offrir davantage d'options aux voyageurs et voyageuses ainsi qu'aux expéditeurs.

Le Canada a conclu des accords ou des arrangements sur le transport aérien avec plus de 125 pays.

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SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources : Marie-Justine Torres, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Cabinet de l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, [email protected], 613-327-5918; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]