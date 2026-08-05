/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Guay fera une annonce liée à l'infrastructure des minéraux critiques/

SAGUENAY, QC, le 30 juill. 2026 /CNW/ -- Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Claude Guay, fera une annonce de financement concernant l'infrastructure des minéraux critiques. Un point de presse suivra.

Date : Mercredi 5 août 2026

Heure : 10 h (HE)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable au plus tard le lundi 3 août, à 16 h (HE), en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]