Ce financement fait partie d'un engagement de 100 millions de dollars pour appuyer les personnes les plus touchées par la COVID-19

TORONTO, le 1er mai 2023 /CNW/ - Alors que nous célébrons le début de la Semaine de la santé mentale 2023, nous poursuivons la promotion d'une santé mentale positive pour tous, en particulier pour les personnes issues des communautés 2ELGBTQI+ qui sont déjà confrontées à des défis disproportionnés en matière de santé mentale en raison de la discrimination et de l'exclusion sociale.

L'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, annonce aujourd'hui le versement d'un financement de 2,8 millions de dollars au Centre de recherche communautaire (CBRC). Grâce à ce financement, le CBRC offre « Investigaytors », un programme communautaire de leadership en santé axé sur les communautés 2ELGBTQI+ qui favorise d'importantes ressources propices à une bonne santé mentale, dont la littératie en matière de santé mentale, les rapports sociaux et les aptitudes de résolution de problèmes.

En plus de rejoindre 13 000 personnes 2ELGBTQI+ au moyen de ce projet, le CBRC crée et mobilise également des ressources 2ELGBTQI+ en matière de santé mentale pour accroître les connaissances et les capacités de 11 000 intervenants, y compris des professionnels de la santé et des décideurs, en vue de la conception et de la prestation aux populations 2ELGBTQI+ de soins sûrs et adaptés aux réalités culturelles.

L'annonce d'aujourd'hui repose sur les investissements du gouvernement du Canada dans le budget 2023, notamment notre plan d'investissement de près de 200 milliards de dollars sur 10 ans pour améliorer les services de soins de santé pour les Canadiennes et les Canadiens, réduire les arriérés chirurgicaux, soutenir les travailleurs de la santé et améliorer les services intégrés de santé mentale et de consommation de substances. Nous continuerons à tout mettre en œuvre pour fournir aux Canadiennes et Canadiens les services de santé mentale et de consommation de substances dont ils ont besoin, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin.

Citations

« Notre gouvernement reconnaît l'importance de soutenir les besoins en matière de santé mentale et de consommation de substances des communautés 2ELGBTQI+ qui sont déjà confrontées à des défis disproportionnés en matière de santé mentale. Alors que nous améliorons le système de soins de santé universel du Canada, le financement annoncé aujourd'hui permettra à un plus grand nombre de personnes ayant une expérience vécue et vivante, de travailleurs de première ligne et d'experts de soutenir la santé mentale et le bien-être de milliers d'autres personnes 2ELGBTQI+ d'un océan à l'autre. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Pour bon nombre de personnes 2ELGBTQI+, l'accès à des espaces sûrs ou à un soutien affirmatif peut faire toute la différence sur le plan de santé mentale. Face à la recrudescence du sentiment anti-trans et de la haine à l'égard des queers et à l'impact continu de la pandémie sur les services et les espaces communautaires, il importe que le secteur communautaire 2ELGBTQI+ soit mieux doté pour répondre aux besoins uniques de nos communautés en matière de santé mentale. Ce financement est un grand pas en avant qui permettra aux communautés 2ELGBTQI+ de tout le Canada de relever ce défi. »

Michael Kwag

Directeur général, Centre de recherche communautaire

Faits en bref

Cette annonce relève d'un investissement de 100 millions de dollars prévu dans le budget 2021 pour soutenir des projets de promotion de la santé mentale et de prévention des maladies mentales dans les populations touchées de manière disproportionnée par la pandémie de COVID-19. Il s'agit notamment des jeunes, des personnes âgées, des Premières nations, des Inuits et des Métis, des Noirs et des autres personnes racialisées au Canada , des travailleurs de première ligne et d'autres travailleurs essentiels, ainsi que d'autres personnes dont la santé mentale a été et continue d'être particulièrement affectée par la pandémie.

, des travailleurs de première ligne et d'autres travailleurs essentiels, ainsi que d'autres personnes dont la santé mentale a été et continue d'être particulièrement affectée par la pandémie. Des projets communautaires axés sur la promotion de la santé mentale peuvent améliorer les résultats sur la santé tout au long de la vie.

La promotion de la santé mentale et la prévention de la maladie mentale sont des éléments essentiels au bien-être, et elles peuvent contribuer à réduire le recours au système de santé.

Le gouvernement du Canada est résolu à appuyer la santé mentale de la population canadienne tout au long de la pandémie de COVID-19 et au-delà. Si vous ou l'un de vos proches avez des difficultés, vous pouvez avoir accès au portail Espace mieux-être Canada , téléphoner au 1-866-585-0445 ou texter MIEUX au 741741 (adultes) ou au 686868 (jeunes). Le portail Espace mieux-être Canada offre accès gratuitement à des contenus éducatifs, à des thérapies autogérées, à un soutien par les pairs avec modérateur et à du counseling individuel offert par des professionnels de la santé compétents.

Liens associés

