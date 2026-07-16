Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Hogan mettra en valeur l'aide apportée aux familles canadiennes

Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Hogan mettra en valeur l'aide apportée aux familles canadiennesEnglish
Nouvelles fournies parRessources naturelles Canada
16 juil, 2026, 09:00 ET
AIRDRIE, AB, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Corey Hogan, soulignera les efforts visant à réduire les coûts pour les familles partout au Canada.
Un point de presse suivra.
Date : Vendredi 17 juillet 2026
Heure : 10 h 30 (HR)
Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.
Suivez Ressources naturelles Canada sur LinkedIn.
SOURCE Ressources naturelles Canada
Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]
Partager cet article