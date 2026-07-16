Étape clé franchie : La décision de l'OTC marque une étape importante pour le projet de la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic

LAC-MÉGANTIC, QC, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Canada accueille favorablement la décision rendue aujourd'hui par l'Office des transports du Canada (OTC) d'approuver le projet de la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic. Cette décision est le fruit de plusieurs années de travail et marque la réalisation d'un jalon clé vers le début de la construction de la voie de contournement.

Elle permet de poursuivre la réalisation de ce projet important pour la communauté, soit la construction d'une voie de contournement ferroviaire de 12,5 km à Lac-Mégantic, qui éloignera la voie ferrée du centre-ville.

Le gouvernement du Canada demeure engagé à réaliser le projet de la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic et se réjouit de poursuivre sa collaboration avec ses partenaires. Le gouvernement tiendra la communauté de Lac-Mégantic et des environs informée des prochaines étapes.

Citation

« Aujourd'hui marque une avancée importante pour les citoyens et citoyennes de la communauté de Lac-Mégantic et des municipalités voisines. Cette décision nous rapproche du début des travaux d'un projet attendu depuis longtemps, qui contribuera à améliorer la sécurité et la qualité de vie de la communauté. »

L'honorable Steven MacKinnon

Ministre des Transports et Leader du gouvernement à la Chambre de communes

Les faits en bref

Le projet de la voie de contournement ferroviaire vise sortir définitivement les trains du centre-ville de Lac-Mégantic.

Le 19 septembre 2025, l'opérateur ferroviaire et Transports Canada avaient déjà franchi une étape importante avec le dépôt, auprès de l'OTC, de la demande d'autorisation pour la construction de la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic. Cette demande, qui comprenait des documents techniques, des rapports ainsi que des plans de suivi et de surveillance, a mené à un processus rigoureux de l'OTC.

Du 12 novembre 2025 au 30 janvier 2026, l'OTC a tenu un processus de consultation publique par écrit sur son site Web, ainsi que des séances d'information en personne à Lac-Mégantic. Du 18 au 29 juin 2026, l'OTC a lancé une seconde consultation publique portant sur le rapport hydrogéologique du Groupe Conseil UDA.

Le gouvernement du Canada veut poursuivre le dialogue avec les citoyens et les partenaires tout au long du projet, et continuera de mettre toute l'énergie nécessaire afin de mener à bien le projet et répondre aux questions ou préoccupations.

Transports Canada continuera de collaborer avec ses partenaires afin de terminer ce projet le plus rapidement possible tout en tenant compte des besoins des communautés et en veillant au respect des normes de sécurité et à la protection de l'environnement.

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SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources : Marie-Justine Torres, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports et Leader du gouvernement à la Chambre des communes, Ottawa, [email protected], 613-327-5918; Relations avec les médias : Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]