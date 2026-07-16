Forum des ministres du marché du Travail se sont réunis à Halifax afin de discuter de priorités communes

HALIFAX, NS, July 16, 2026 /CNW/ -- Le Forum des ministres responsables du marché du travail (FMMT) s'est réuni à Halifax pour discuter des possibilités et des défis communs touchant le marché du travail au Canada. La rencontre était coprésidée par la ministre fédérale de l'Emploi et des Familles, l'honorable Patty Hajdu, et le ministre du Travail, des Compétences et de l'Immigration de la Nouvelle‑Écosse, l'honorable Nolan Young.

La ministre Hajdu a ouvert la rencontre en annonçant un financement additionnel de 2 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, à partir de 2026-2027, pour de nouvelles ententes bilatérales avec les provinces et territoires afin d'élargir l'accès à la formation préapprentissage et à la formation technique.

Les ministres ont reçu des présentations sur l'incidence de l'incertitude économique mondiale, notamment les pressions liées au commerce exercées sur les travailleurs, les employeurs et les marchés du travail à l'échelle pancanadienne. Ils ont également rencontré des représentants de l'Organisation de coopération et de développement économiques afin d'échanger sur les perspectives économiques actuelles et futures des marchés du travail au Canada et des chefs de file du secteur de la construction de la Nouvelle-Écosse.

Les ministres ont réitéré la nécessité d'aider les travailleurs et les employeurs à s'adapter aux technologies émergentes, à renforcer le perfectionnement des compétences, à remédier aux pénuries de main-d'œuvre, à soutenir la croissance économique à long terme et à favoriser une participation inclusive au marché du travail.

Les échanges ont porté sur cinq priorités communes, soit le renforcement de la main-d'œuvre qualifiée, les ententes de transfert relatives au marché du travail, l'amélioration de la mobilité de la main-d'œuvre et la reconnaissance des titres de compétences étrangers, l'amélioration des voies permettant aux jeunes d'intégrer le marché du travail et le soutien aux travailleurs dans une économie intégrant l'intelligence artificielle (IA).

Renforcer la main-d'œuvre spécialisée

Les ministres ont discuté de la nécessité de renforcer la main-d'œuvre qualifiée du Canada afin de soutenir les grands projets d'infrastructure, de favoriser la croissance économique à long terme et de remédier aux pénuries de main-d'œuvre. Ils ont souligné l'importance des systèmes d'apprentissage, de formation et de certification pour aider les travailleurs à saisir les occasions d'emploi et à répondre aux besoins des employeurs. La ministre Hajdu a détaillé l'initiative fédérale de 6 milliards de dollars visant à recruter, à embaucher et à former jusqu'à 100 000 nouveaux professionnels qualifiés dans les métiers désignés Sceau rouge d'ici 2030‑2031.

Les ministres ont souligné que la réussite de cette initiative dépend d'une collaboration solide entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, en tirant parti des systèmes d'apprentissage, de formation et de certification que les provinces et les territoires ont mis en place au fil des décennies, tout en respectant la compétence des provinces et des territoires. Les ministres ont également insisté sur l'importance de jumeler la formation à de réels emplois.

Ententes de transfert relatives au marché du travail

Les ministres ont discuté de l'importance des ententes de transfert relatives au marché du travail (ETMT) pour soutenir les besoins du marché du travail canadien.

Les ministres des provinces et des territoires ont indiqué l'importance que le financement fédéral pour les ETMT suive le rythme de la croissance démographique, de l'inflation et réponde aux besoins de la main-d'œuvre afin d'appuyer l'avancement des grands projets.

Les ministres ont convenu d'améliorer les ententes existantes, incluant l'identification des meilleures pratiques, la réduction du fardeau administratif et de livrer des résultats concrets pour les Canadiens. Ils ont aussi soulevé des points nécessitant une discussion plus poussée sur le financement, comme les formules d'affectation des fonds, en mettant l'accent sur le fait qu'aucune province ou qu'aucun territoire ne se trouve dans une situation défavorable.

Les ministres des provinces et des territoires ont également fait part de leurs préoccupations concernant les réductions de financement fédéral prévues pour les ententes sur le développement de la main-d'œuvre (EDMO).

Améliorer la mobilité de la main-d'œuvre et la reconnaissance des titres de compétences étrangers

Les ministres ont fait le point sur les progrès accomplis jusqu'à présent en vue de réduire les obstacles à la mobilité de la main-d'œuvre et d'améliorer la reconnaissance des titres de compétences étrangers au Canada. Ils ont reconnu que d'importants progrès ont été accomplis dans l'avancement du plan d'action sur la mobilité de la main‑d'œuvre, qui vise à accélérer la mobilité de la main-d'œuvre, à la rendre plus transparente et à réduire le nombre d'exigences imposées aux travailleurs qualifiés, afin qu'ils occupent des emplois là où ils sont offerts.

Les ministres ont mentionné la nécessité d'accélérer les travaux sur la mobilité de la main-d'œuvre. Les gouvernements intéressés mandateront leurs sous-ministres à lancer un groupe de travail pour développer des mesures plus ambitieuses pour aider les Canadiens à commencer à travailler plus rapidement, et à développer une plateforme électronique pour supporter cet objectif. Le groupe de travail fera état de l'avancement de ses travaux aux ministres à l'automne 2026.

Ils ont également convenu de collaborer avec le Forum des ministres responsables de l'immigration dans le cadre d'un groupe de travail conjoint, afin d'éliminer les obstacles auxquels sont confrontés les professionnels formés à l'étranger, et ce, à toutes les étapes du processus, soit avant leur arrivée au pays jusqu'à leur intégration au marché du travail.1

Améliorer les voies permettant aux jeunes d'intégrer le marché du travail

Les ministres ont convenu de l'importance d'aider les jeunes à intégrer avec succès le marché du travail, notamment grâce à des services d'aide à l'emploi, à la formation, à l'apprentissage intégré au travail et à des partenariats avec les employeurs.

Ils ont discuté de la nécessité de cerner les modèles prometteurs permettant d'améliorer l'intégration des jeunes au marché du travail et d'échanger leurs pratiques exemplaires afin de répondre aux besoins changeants des jeunes et des employeurs.

Soutenir les travailleurs dans une économie intégrant l'IA

Les ministres se sont penchés sur les effets de l'intelligence artificielle sur les travailleurs et les employeurs. Ils ont mis en commun des pistes d'action pour mieux comprendre les incidences de l'IA sur les marchés du travail et sur les compétences nécessaires. Ils ont convenu de l'importance de maintenir leur collaboration afin de mieux cerner les effets de l'IA sur l'emploi, la productivité et le perfectionnement de la main-d'œuvre. Ils se sont engagés à approfondir leurs analyses afin de contribuer davantage à l'élaboration de politiques et de programmes efficaces pour la population canadienne en matière de main-d'œuvre et de formation.

Les ministres ont réitéré leur engagement à poursuivre leur collaboration à l'égard des priorités communes visant le marché du travail et ont convenu de se réunir à nouveau l'an prochain.

À propos du Forum

Le Forum des ministres du marché du travail a été créé en 1983 en tant que forum intergouvernemental pour renforcer la coopération à l'égard des priorités fédérales, provinciales et territoriales liées au marché du travail.

Citations

« Le Forum des ministres du marché du travail est une tribune importante où les partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux se réunissent, partagent leurs points de vue et font progresser des solutions pratiques pour soutenir les travailleurs et les employeurs canadiens. À un moment où l'économie et les technologies évoluent rapidement, nous serons plus forts en travaillant ensemble pour mettre sur pied une main‑d'œuvre prête à occuper les emplois de demain et pour créer encore plus de possibilités au pays. En poursuivant notre étroite collaboration, nous pouvons renforcer notre économie à partir de l'intérieur, nous assurer que les Canadiennes et les Canadiens ont les compétences nécessaires pour réussir et bâtir un pays plus résilient, plus inclusif et plus compétitif pour l'avenir. »

-- La ministre fédérale de l'Emploi et des Familles et coprésidente du Forum des ministres du marché du travail, l'honorable Patty Hajdu

« Les défis du marché du travail se font sentir partout au pays, et pour les relever, il faut une collaboration étroite entre tous les ordres de gouvernement. Cette rencontre a été une occasion importante d'échanger des idées, de renforcer les partenariats et de mettre l'accent sur des solutions concrètes pour aider davantage de Canadiennes et de Canadiens à accéder à de bons emplois, à acquérir des compétences et à contribuer à une économie forte. La Nouvelle-Écosse est fière d'avoir accueilli ces discussions et de poursuivre ce travail important avec ses partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux. »

-- Le ministre du Travail, des Compétences et de l'Immigration de la Nouvelle‑Écosse et coprésident du Forum des ministres du marché du travail, l'honorable Nolan Young

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1 En raison de ses responsabilités en matière d'immigration, le Québec n'est pas lié par cette décision et agit à titre d'observateur à toute discussion relative à la reconnaissance des titres de compétences étrangers.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Contacts : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]